Morta Maria Luisa Vincenzoni, la giornalista del Tg3 aveva 67 anni Addio alla giornalista diventata un volto storico del TgR Veneto e poi del Tg3. In carriera ha lavorato anche per Il Fatto di Enzo Biagi. Su Facebook il ricordo commosso di Luca Zaia.

A cura di Andrea Parrella

È morta oggi a 67 anni Maria Luisa Vincenzoni, giornalista del Tg3 che per anni è stata nome di riferimento della testata nazionale della terza rete e del Tgr Rai del Veneto. Nel corso della carriera ha lavorato anche per altre testate venete e nazionali. A dare notizia del decesso della giornalista, avvenuto all'età di 67 anni, le agenzie di stampa. Non sono state chiarite le cause della morte al momento, a parlare pubblicamente di Maria Luisa Vincenzoni è stato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che attraverso le sue pagine social ha ricordato la giornalista ed espresso il suo cordoglio nei confronti della famiglia:

Ci lascia una colonna del giornalismo Veneto degli ultimi decenni, una firma prestigiosa della carta stampata e di quella televisiva, una donna che ha contribuito con grande impegno professionale alla crescita dell'informazione e della comunicazione, approfondendo i temi legati all'economia, alla cultura e alla letteratura. Portano il suo nome diversi progetti editoriali pensati e realizzati per raccontare anche il nostro territorio, per il quale lei stessa mostrava un interesse speciale, una profonda conoscenza e una spiccata sensibilità. Da parte mia e del Veneto, le più sentite condoglianze personali e istituzionali ai familiari e in particolare al figlio Walter.

Maria Luisa Vincenzoni era diventata professionista dal 1979, ma gli inizi nel mondo del giornalismo risalgono al 1975, quando aveva iniziato a lavorare da Padova per L'Unità, ai tempi di Tina Merlin, per poi laurearsi a Milano. Dal 1980 ha iniziato a lavorare per il Mattino di Padova e dal 1983 è stata assunto in Rai dove è rimasta fino al 2008, conducendo il telegiornale regionale e curando la rubrica sulla protezione civile. Tra le esperienze professionali anche quella nella redazione del Fatto di Enzo Biagi, per poi passare a Roma al Tg3, da redattrice e conduttrice. In carriera ha collaborato anche con diverse tv locali e un sito web da Groningen, nei Paesi Bassi.