Luisa Corna sposa, il 9 settembre le nozze con l’ufficiale dei Carabinieri Stefano Giovino La cantante convolerà a nozze a settembre dopo diversi anni di fidanzamento con il comandante dei Carabinieri Stefano Giovino. Le nozze si terranno in provincia di Brescia.

A cura di Andrea Parrella

Luisa Corna si sposa. Sono state fissate per sabato 9 settembre le nozze tra la cantante e conduttrice Luisa Corna e Stefano Giovino, ufficiale dei carabinieri. A riportare la notizia è il Giornale di Brescia, che informa come la cerimonia si terrà a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, con celebrazioni in programma alle 11 alla "Madonnina", il santuario della Madonna di Lourdes.

La storia sentimentale di Luisa Corna

Per Luisa Corna quello con Giovino è il primo matrimonio. La cantante è stata fidanzata dal 1993 per 10 anni con l'ex calciatore dell'Inter e commentatore televisivo Aldo Serena. Successivamente Luisa Corna è stata poi legata ad Alex Britti, cantante che ha frequentato per circa un anno. Poi è stata la volta dell'attore e modello Valerio Foglia Manzillo, cui è stata legata per diversi mesi. Solo da alcuni anni si è quindi fidanzata con l'ufficiale dei carabinieri Stefano Giovino: "È un ufficiale dei carabinieri – aveva spiegato Luisa Corna in un'intervista rilasciata nel 2016 – è più giovane di me di 15 anni. Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine. Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita".

Le nozze rinviate a causa del Covid

Giovino è stato comandante della Compagnia di Chiari dall’agosto 2014 al settembre 2018. Ha quindi deciso di trasferirsi a Brindisi e successivamente a Livorno, dove attualmente comanda il reparto Supporti del Reggimento Carabinieri paracadutisti Tuscania. Per le nozze, tuttavia, ha prevalso la scelta di unirsi nella terra d'origine della cantante. Insieme da diversi anni, i due avevano già progettato di sposarsi in passato ma, come accaduto a molte coppie negli ultimi anni, a rendere impossibile la celebrazione e provocare uno slittamento delle nozze è stato l'effetto del Covid.