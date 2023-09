Verissimo torna su Canale5 sabato 9 settembre: svelati i primi ospiti di Silvia Toffanin Le prime due puntate della nuova edizione di Verissimo, andranno in onda su Canale5 sabato 9 settembre e domenica 10 settembre alle ore 16:30.

A cura di Daniela Seclì

Silvia Toffanin si prepara a tornare in tv dopo la lunga pausa estiva. Verissimo tornerà in onda nei prossimi giorni. Le prime due puntate del programma di Canale5 saranno trasmesse sabato 9 e domenica 10 settembre. Svelati i primi ospiti.

Gianmarco Tamberi e Myrta Merlino primi ospiti di Verissimo

Sarà Gianmarco Tamberi ad aprire le danze. Il campione di salto in alto è reduce dall'oro conquistato ai Mondiali di Atletica 2023 di Budapest. La trasmissione Verissimo, sui canali social ufficiali, fa sapere: "Un sognatore che non si è mai arreso, l’uomo d’oro del salto in alto: sabato a Verissimo il grande Gianmarco Tamberi". Gli spettatori, dunque, vedranno l'atleta nello studio di Silvia Toffanin, nella puntata di sabato 9 settembre. Il trentunenne si racconterà in una lunga ed intensa intervista. Ma non è tutto, in studio ci sarà anche Myrta Merlino, nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque. Anche il suo nome è stato annunciato sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione: "Mancano tre giorni all’inizio di Verissimo e noi vogliamo svelarvi la seconda ospite della nuova stagione…la conduttrice e giornalista Myrta Merlino".

Verissimo, le prime puntate sabato 9 settembre e domenica 10 settembre

Dunque, l'appuntamento con Verissimo è sabato 9 settembre e domenica 10 settembre alle ore 16:30. Come precisato, i primi ospiti di Silvia Toffanin saranno Myrta Merlino e Gianmarco Tamberi. Non è la prima volta per l'atleta, che è stato nello studio del programma di Canale5 a ottobre dello scorso anno. In quell'occasione, fu accompagnato dalla sua attuale moglie Chiara Bontempi, che parlò con grande emozione del giorno delle nozze: