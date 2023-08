Chi è Stefano Giovino, compagno e futuro marito di Luisa Corna Stefano Giovino, ufficiale dei Carabinieri 42enne, è il futuro marito di Luisa Corna. La coppia convolerà a nozze sabato 9 settembre.

Stefano Giovino è il futuro marito di Luisa Corna. Ha 42 anni ed è un ufficiale dei Carabinieri. La loro relazione dura da più di otto anni. Secondo quanto riporta Il Giornale di Brescia, la cantante e conduttrice convolerà a nozze con il suo compagno sabato 9 settembre.

Chi è Stefano Giovino, ufficiale dei Carabinieri e futuro marito di Luisa Corna

Luisa Corna e Stefano Giovino

Stefano Giovino ha 42 anni. Ha due figli, nati da una relazione precedente. È un ufficiale dei Carabinieri. In particolare, è stato comandante della compagnia di Chiari per quattro anni, dal 2014 al 2018. È stato trasferito prima a Brindisi e poi a Livorno, dove oggi lavora come comandante del reparto Supporti del Reggimento Carabinieri paracadutisti "Tuscania". Ha un profilo Instagram, ma che risulta inutilizzato.

La lunga storia d'amore tra Luisa Corna e Stefano Giovino

Luisa Corna e Stefano Giovino

Galeotto fu un evento organizzato dalla Croce Rossa, che si tenne nel paese natale di Luisa Corna, Palazzolo sull'Oglio. Fu proprio in quell'occasione che Luisa Corna conobbe Stefano Giovino, che all'epoca era comandante della stazione di Chiari. Nel corso di alcune interviste rilasciate negli ultimi anni, Luisa Corna ha avuto parole bellissime per lui:

È un ufficiale dei Carabinieri, è più giovane di me di quindici anni. Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine. Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita.

Prima di conoscere Stefano Giovino, Luisa Corna è stata sentimentalmente legata all'ex calciatore Aldo Serena e al cantante Alex Britti.

Luisa Corna e il compagno Stefano Giovino si sposano

Stefano Giovino e Luisa Corna

Da tempo, Stefano Giovino e Luisa Corna avevano in programma di diventare marito e moglie. Purtroppo, però, la cerimonia è stata rimandata più volte anche a causa della pandemia. Ma il momento sembra essere arrivato. Secondo quanto rivelato dal Giornale di Brescia, il matrimonio di Luisa Corna e Stefano Giovino sarà celebrato sabato 9 settembre a Palazzolo sull'Oglio. La cerimonia nuziale avrà inizio alle ore 11 presso il santuario della Madonna di Lourdes. Luisa Corna, in alcune interviste, ha detto del suo futuro marito: