Sagre ed eventi nel weekend del 29 e 30 marzo, cosa fare regione per regione Sabato 29 e domenica 30 marzo sono tanti gli appuntamenti in giro per l'Italia: dalle sagre agli eventi culturali passando per le prime fioriture, ecco cosa fare regione per regione.

A cura di Arianna Colzi

Per l'ultimo weekend di marzo sono tanti gli appuntamenti in tutta Italia. Con l'inizio della primavera, tornano le sagre all'aria aperta e tante altre attività da fare in famiglia o con amici. Mostre, appuntamenti culturali o enogastronomici, l'offerta è amplia. Dalla Lombardia al Lazio, scopriamo cosa fare nel weekend del 29 e 30 marzo 2025.

Eventi a Milano e in Lombardia nel weekend del 29 e 30 marzo

Questo weekend a Milano, Sephora organizza l'evento beauty SEPHORiA da venerdì 28 a domenica 30 che si terrà al The Mall nel quartiere Portanuova. Tremila metri quadrati dedicati interamente alla bellezza: 34 postazioni brand, masterclass esclusive con esperti del settore e tanti novità beauty in anteprima. Al MUDEC invece ha inaugurato MUDEC Invasion, un progetto espositivo con opere murali site specific che saranno in mostra fino al 29 giugno.

Mazatl, La eterna ofrenda (L’offerta

eterna), 2025 | Foto Carlotta Coppo

Dalle radici del muralismo, il percorso ci accompagna alla scoperta dell'evoluzione dell’arte urbana fino ai giorni nostri, attraverso 10 opere di 10 artisti muralisti che hanno interpretato in modo unico e personale il tema del “Viaggio”: Luca Barcellonaesplora gli alfabeti come porte d’accesso alle culture; Zoer trasforma il colore in una dimensione temporale; Capo.Bianco gioca con labirinti geometrici per raccontare il viaggio nello spazio; Hitnes porta sulle pareti il movimento fluido della migrazione animale; Mazatl offre una riflessione sul viaggio metafisico; Neethi esplora il tema del pellegrinaggio e della devozione; Cinta Vidal sfida la prospettiva per raccontare il viaggio di leisure; Agus Rucula riflette sul concetto di souvenir; Aya Tarek immagina il concetto di viaggio nell’epoca del neocapitalismo e Mohammed L’Ghacham cattura l’essenza di ricordo e memoria.

Sagra di primavera a Novara ed eventi in Piemonte il prossimo weekend

Tanti appuntamenti in Piemonte. Fino a domenica 30 marzo prosegue All'ombra dei Ciliegi in Fiore a Venaria Reale, a Torino, mentre questo weekend spazio a Fiorissimo al Castello, a Novara, e a Messer Tulipano 2025, dal 29 marzo al 1 maggio, a Pralormo, in provincia di Torino. A Cameri, invece, in provincia di Novara, arriva la Sagra di Primavera dal 28 al 30 marzo 2025.

Cosa fare in Toscana nel weekend del 29 e 30 marzo 2025

Non mancano gli eventi in Toscana. A Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, il 29 e 30 marzo arriva Fiori in fiera, una mostra mercato di piante e fiori nel centro storico del comune fiorentino. A Calci, in provincia di Pisa, spazio alla Festa di Primavera, dove domenica 30 marzo si rinnova l'appuntamento con i fiori, i colori e i profumi della primavera. A questo si aggiungono mostre, attività e picnic. Sempre a Pisa, in piazza Vittorio Emanuele II, arriva il Pisa Ciok, una rassegna dedicata al cioccolato artigianale. Da venerdì 28 a domenica 30 marzo i migliori maestri cioccolatieri italiani si troveranno a Pisa, tra cooking show, masterclass e laboratori per i bambini.

Fiori in Fiera in Toscana, gli eventi nel weekend del 29 e 30 marzo

Sabato 29 marzo arriva Due Passi in Vigna al Mercato Centrale di Roma. Un'occasione per degustare i prodotti enogastronomici locali e provenienti da altre zone d'Italia. Sempre nel weekend il Green Market a Roma ospita l'Holi Festival of Colors, un evento ricco di attività che rendono omaggio alla tradizione e alle culture indiani, dall'hatha yoga alla lezione di kalaripayattu. Inoltre, sulla scalinata di San Pietro e Paolo dell'Eur arriva Choco Italia, in programma da venerdì 28 a domenica 30 marzo. Un evento per scoprire le dolcezze artigianali provenienti da tutta Italia.