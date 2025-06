video suggerito

Festival, sagre e mostre nel weekend dal 6 all'8 giugno: cosa fare regione per regione Ce n'è per tutti i gusti questo weekend in Italia. Dal Festival dei Colori alle mostre ecco cosa fare nelle principali città da venerdì 6 a domenica 8 giugno.

A cura di Giusy Dente

Il sole e il caldo sono un ottimo incentivo a uscire, stare all'aperto, distrarsi fuori casa, scoprire nuovi posti. È tempo di gite fuori porta, feste e passeggiate e il weekend è il momento giusto per godere di questi momenti preziosi di pausa e relax, in solitaria o con gli amici. Gli eventi non mancano da nord a sud: ecco cosa propongono le città regione per regione.

Un po' di Shanghai a Milano nel weekend dal 6 all'8 giugno

"Shanghai in my Mind" è l'evento che vuole promuovere il patrimonio culturale, l’energia urbana e lo spirito innovativo di Shanghai attraverso lo sguardo di designer e creativi internazionali. La mostra è il risultato di una open call che ha coinvolto 17 artisti da Cina, Italia, Francia, Giappone, Nuova Zelanda, Stati Uniti e altri Paesi: ciascuno ha raccontato a modo suo la città, producendo un totale di 40 opere. Venerdì 6 giugno dalle ore 16.00 alle 18.30 alla Rotonda della Besana è in programma la cerimonia di apertura, con visita guidata alla mostra ed esibizione musicale. L'esposizione resterà poi aperta sabato 7 e domenica 8 giugno 2025, dalle 10.00 alle 19.00.

Frank Chai, Unceasing Vitality

Le fotografie di Albert Watson in mostra a Roma

Palazzo Esposizioni a Roma ha appena inaugurato "Roma Codex", la più grande mostra fotografica mai realizzata in Italia dedicata al fotografo Albert Watson, uno dei più influenti e prolifici si sempre. Alcune sue opere sono in mostra nei principali musei del mondo e le sue fotografie sono comparse su oltre cento copertine di Vogue oltre che in campagne per Chanel, Prada, Levi’s. L'esposizione presenta 200 fotografie, sia in bianco e nero che a colori, posizionate nelle prime tre principali sale secondo una logica istintiva, non tematica né cronologica, proprio per riflettere una fruizione libera e contemporanea. Tra i luoghi fotografati posti iconici come il Colosseo, la Fontana di Trevi, ma anche luoghi meno convenzionali come Cinecittà Studios, la Cripta dei Cappuccini, Porta Portese. Ci sono poi i ritratti: Paolo Sorrentino, Isabella Ferrari, Kasia Smutniak, Roberto Bolle e tanti altri.

Paolo Sorrentino, foto di Albert Watson

Torna il Festival ArtiJanus/ArtiJanas a Sassari

Il "Festival ArtiJanus/ArtiJanas" è un progetto sperimentale dedicato al dialogo tra artigianato, design e nuove generazioni, giunto quest'anno alla terza edizione. Il tema stavolta è "Alterità. Elogio della differenza": in programma ci sono tre giorni di incontri, mostre, workshop, spettacoli e performance tutti negli spazi rinnovati dell’Ex-Ma.ter, sede dell’Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari. Tanti gli ospiti che prenderanno parte all'evento e i visitatori potranno approfittarne anche per godersi le mostre e gli allestimenti presso gli spazi.

Festival ArtiJanus/ArtiJanas a Sassari

Il Festival dei colori in provincia di Vicenza nel fine settimana

Holi è un'antichissima festa indù tipica della stagione primaverile che coinvolge India, Bangladesh, Nepal e Pakistan. È nota anche come Festa dei colori: si va avanti per giorni nei villaggi, in un clima di grande allegria e puro divertimento, dove tutti scherzano, cantano e ballano insieme. Sabato 7 giugno la festa arriva a Villa Negri di Romano d’Ezzelino. Il festival è una formula di successo consolidata: ha già incantato oltre 900.000 persone in tutta Italia negli ultimi 11 anni, tappa dopo tappa. Questa del 7 giugno è la seconda tappa del tour 2025. L'event manager e ideatore del festival, il trevigiano Fabio Lazzari, ha previsto un programma ricchissimo di attività gratuite durante la mattinata. Il cuore della giornata è ovviamente quello del lancio di polveri colorate, dalle 17:00 alle 20. A seguire dalle 20:00 alle 23:00 after party con dj set e stand gastronomici.

Holi Festival

La Sagra della Polpetta a Limatola

Al via la "Sagra della Polpetta di Limatola" in provincia di Benevento, che andrà avanti presso gli spazi nella piazza di San Biagio nel weekend del 6,7,8 giugno. Grande protagonista è uno dei piatti più amati della tradizionale gastronomia campana e napoletana, che saranno il piatto principale della lunga festa. Cibo sì, ma non solo: non mancheranno animazione e musica live.

I murales della Biennale di Street Art colorano Padova e provincia

La quarta edizione di "Super Walls", la Biennale di Street Art che ha coinvolto Padova e provincia, si è ormai conclusa. Il tema di quest’anno, "Il Sogno", ha ispirato la realizzazione di 38 murales, che sono però diventati patrimonio della città e degli altri comuni coinvolti. I muri si sono trasformati in narrazioni visive potenti e poetiche. Ci sono le vignette che riflettono sul senso dell’esistenza di Jace, c'è la maestosa opera di JDL che raffigura due figure femminili legate e sospese in un gesto di sollevamento, una riflessione su fragilità e sostegno. All'interno della Torre Archimede dell’Università degli Studi di Padova, Orion ha firmato un intervento site-specific geometrico e percettivo. C'è poi l'opera della leggenda newyorkese dei graffiti Cope2, che ha firmato il suo pezzo al Liceo Artistico Modigliani, coinvolgendo nella realizzazione anche un gruppo di studenti dell’ultimo anno. Spostandosi di poco al di fuori di Padova si possono trovare antri murales ad Albignasego, Montegrotto Terme, Limena, Saonara, Piove di Sacco e molti altri paesi.

Bagdad, Alì Supermercati di Saonara (PD), Ph Mirco Levorato

"BANKSY & FRIENDS. Storie di artisti ribelli" a Pontedera

Il percorso si snoda attraversa linguaggi irriverenti e visioni controcorrente, coinvolgendo Banksy e altri protagonisti dell'arte contemporanea, tutti impegnati a interrogare e raccontare la complessità del presente. Il PALP – Palazzo Pretorio di Pontedera (Siena) apre le sue porte dal 7 giugno al 9 novembre: in mostra ci sono una settantina di opere. Tra gli artisti coinvolti: Andy Warhol, Damien Hirst, David LaChapelle, Takashi Murakami, Sara Pope, Giuseppe Veneziano, Patrizia Casagranda, Petrucci, Likissas, Lo Giudice, Pau, Mapo e molti altri. Significativa la presenza di artisti legati al territorio e alla scena artistica contemporanea italiana. Per fare alcuni nomi: Francesco Barbieri, Nico Löpez Bruchi, Cristina Gardumi, Enrico Pantani, Valentina Restivo e Aleandro Roncarà.

Super Franciscus

In Calabria la prima edizione di "Merano WineFestival" nel weekend 6-8 giugno

Dal 7 al 9 giugno arriva la prima edizione di "Merano WineFestival Calabria – Essenza del Sud", evento dedicato all'enogastronomia locale: tre giorni di degustazioni e approfondimenti in programma. Si comincia sabato 7 giugno alle ore 17.00 nel centro storico di Cirò. Il centro storico ospiterà 9 banchi di assaggio, ognuno dedicato a un vitigno autoctono, per un totale di circa 180 etichette selezionate e presentate da sommelier esperti. Tre isole gastronomiche, animate da 10 chef del territorio, racconteranno la Calabria attraverso piatti tipici rielaborati con creatività. Il percorso include anche l’Enoteca di Cirò, un focus sulle biodiversità regionali con la partecipazione di 5 regioni ospiti. Nei due giorni successivi ci si sposta nella raffinata cornice di Borgo Saverona a Cirò Marina.