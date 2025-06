video suggerito

Sagre e festival nel weekend dal 20 al 22 giugno: i migliori eventi dal Veneto alla Campania Ecco come trascorrere il weekend che si avvicina: c’è l’imbarazzo della scelta e tante cose da fare, da venerdì 20 giugno a domenica 22 giugno. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Estate è voglia di mare, uscite con gli amici, nuove esperienze, cose da fare: le belle giornate invogliano a trascorrere il tempo all'aperto, in compagnia. E di cose da fare ce ne sono tante. Tra passeggiate per chi ama stare a contatto con la natura, concerti per gli appassionati di musica, mostre per i fan degli eventi culturali, feste e sagre per le comitive che cercano il divertimento sfrenato, ecco la programmazione di questo weekend, da venerdì 20 giugno a domenica 22 giugno.

Il 21 giugno è la Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia

Nel giorno del solstizio d'estate si celebra la Notte Romantica in 200 borghi d'Italia, da nord a sud del Paese. Questo evento a carattere nazionale è un invito a scoprire le bellezze nascoste d'Italia, centri storici poco conosciuti che custodiscono immensi tesori e che hanno un enorme valore storico e paesaggistico, che vanno dunque protetti e valorizzati. Il format prevede una programmazione fitta di eventi in tutti i borghi aderenti, che organizzano mostre, rassegne, incontri, concerti, performance, appuntamenti gastronomici. Partecipa, per esempio, il borgo di Arquà Petrarca in Veneto (PD) che ha organizzato una serata speciale. Il posto si trasformerà in un luogo magico, dove strade, cortili e antiche cantine daranno vita a un percorso multisensoriale unico in un'atmosfera suggestiva e coinvolgente. Luci soffuse, spettacoli luminosi e una milonga renderanno speciale la serata. Tra i 200 borghi aderenti anche Ronciglione (Lazio), Summonte (Campania), Fortunago (Lombardia), Salemi (Sicilia).

Arquà Petrarca

A Milano la festa della birra nel weekend 20-21 giugno

La seconda edizione del Bierfest Platz si svolgerà venerdì 20 e sabato 21 giugno, dalle 18:00 alle 23:30 in piazza dei Mestieri e via Privata Miramare 15 (ingresso via Viserba). L’iniziativa prevede performance artistiche, street food, videomapping, installazioni, momenti di gioco, la mostra a cielo aperto Cosa ci manca e concerti: insomma, un prezioso momento di condivisone e festa, per rafforzare il legame tra giovani e territorio, per promuovere la cittadinanza attiva, per stimolare l'inclusione sociale. Ovviamente grande protagonista delle serate è la birra artigianale, oggetto non solo di degustazioni ma anche di seminari ed incontri a tema (per esempio "Conoscere per gustare: verso un bere responsabile").

A Firenze nel weekend c'è la mostra Moda in Luce

Inaugura il 18 giugno alla Galleria della Moda e del Costume di Palazzo Pitti la mostra Moda in Luce, un'esposizione dedicata a 30 anni fondamentali della storia della moda italiana. La narrazione, infatti, si sviluppa lungo un arco temporale compreso tra il 1925 e il 1955: al centro, lo straordinario patrimonio dell’Archivio Luce, con un nucleo importante di fotografie e filmati, di cui molti inediti. I capi e gli accessori esposti provengono in parte da prestigiosi musei e in parte da archivi di impresa o di privati. Sono presenti opere di Maison storiche, alcune delle quali scomparse, come Ventura, Radice, Montorsi, Villa, Fontana, Palmer. Non mancano griffe di successo ancora oggi, ma già attive nel trentennio: Gucci, Salvatore Ferragamo, Emilio Pucci.

Emanuele Antonio Minerva e Agnese Sbaffi ‐ Ministero della Cultura

Torna Sorsi d'Autore il 20 giugno in Veneto

Non si beve solo a Milano. In Veneto c'è in programma Sorsi d'Autore, dal 20 al 28 giugno. La rassegna valorizza il patrimonio storico, artistico ed enogastronomico delle Ville Venete (molte Patrimonio Unesco), con focus particolare sulla produzione di vino locale. L'edizione 2025 prevede un fitto calendario di eventi e appuntamenti distribuiti sul territorio: spettacoli, degustazioni, percorsi sensoriali, visite esclusive alle dimore storiche, tra cui Villa Widmann (Mira), Villa Molin (Padova), Villa Cordellina Lombardi (Montecchio Maggiore) e Villa Piva (Valdobbiadene). Tanti gli ospiti attesi: Giovanna Botteri, Michele Bravi, Malika Ayane e Federico Buffa.

Cesare Cremonini in concerto a Bologna il 20 giugno

Dopo la doppietta milanese a San Siro, per Cesare Cremonini è giunto il momento di cantare nella sua città, la sua Bologna, presso lo Stadio Renato Dall’Ara il 20 giugno. L'ultima volta era stato nel 2022. La scaletta includerà tutti i più grandi successi del cantautore, le hit più amate della sua lunga carriera, che dall'avventura coi Lunapop lo ha portato a riempire gli stadi.

Cesare Cremonini

Il 20 giugno l'ultima replica di Giselle a Palermo

Fino a venerdì 20 giugno andrà in scena al Teatro Massimo di Palermo Giselle, il balletto ottocentesco in due atti di Coralli e Perrot con le musiche di Adolphe-Charles Adam, proposto nella nuova versione creata da Jean-Sébastien Colau, direttore del Corpo di ballo del Teatro. La storia celeberrima è quella della giovane contadina Giselle che si innamora di un nobile travestito da contadino di nome Loys, il cui vero nome però è Albrecht, già promesso sposo di una principessa. Quando scopre la verità, la ragazza impazzisce e muore di crepacuore. Si trasforma in uno spirito delle foreste estremamente vendicativo: le Villi uccidono gli uomini che hanno causato la morte delle donne innamorate. Albrecht, però, si salva dalla danza mortale delle Villi guidate da Myrtha, la loro spietata regina: l'amore di Giselle nei suoi confronti va oltre la vendetta.

Giselle

Dal 19 al 22 giugno i Pizza Days in Campania

La Reggia Designer Outlet di Marcianise (CE) ospita dal 19 al 22 giugno i Pizza Days, organizzati per festeggiare il 15esimo anniversario: quattro serate alla scoperta della nuova scena pizzaiola casertana in compagnia di grandi ospiti. Protagonisti assoluti: Ciccio Vitiello, Carlo Sammarco, Simone De Gregorio e Roberta Esposito, ambasciatori della pizza napoletana declinata in versione contemporanea. Il pubblico potrà assistere a live cooking-show e assaporare le proposte dei noti pizzaioli.