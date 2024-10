video suggerito

Dove festeggiare l’Oktoberfest 2024 in Italia: le città che omaggiano l’evento bavarese L’Oktoberfest, cominciata lo scorso 21 settembre a Monaco di Baviera, è diffusa anche in Italia con tanti eventi che s’ispirano alla celebra festa popolare: tutti le iniziative da non perdere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Durante il periodo dell'Oktoberfest 2024, l'evento a Monaco di Baviera che terminerà il 6 ottobre, è possibile festeggiare anche in Italia, soprattutto a Trento, Ferrara e in altre città. Tra le birre che è possibile assaporare ci sono le cosiddette "sei sorelle di Monaco", ossia le sei birre che è possibile gustare nei tendoni dell'evento bavarese: Augustiner, Hofbräuhaus, Paulaner, Hacker-Pschorr, Löwenbräu, Spaten. Anche in Italia gli eventi legati all'Oktoberfest sono gratuiti come quello di Monaco.

L'Oktoberfest a Cuneo

La magia dell'Oktoberfest arriva in Piemonte, a Cuneo. Nell'Area del Palazzetto dello sport a Cuneo si riproducono gli stand e i tendoni che caratterizzano la festa originale a Monaco di Baviera. Tra musica ed eventi, la protagonista rimane sempre la birra, in questo caso la Paulaner, e i cibi tradizionali bavaresi. L'evento, iniziato lo scorso 29 settembre, si concluderà il 13 ottobre. Per evitare file è possibile prenotare sul sito della manifestazione.

L'Oktoberfest a Trento

A Trento, in Trentino Alto Adige, l'Oktoberfest è giunta alla sua decima edizione. Come è possibile leggere sul sito della manifestazione, la storia di Monaco di Baviera e quella di Trento sono legate dalla figura di Andrea Michele Dall'Armi. Trentino di origine, si trasferisce a Monaco dove in breve tempo diventa Cavaliere del Sacro Romano Impero. Nel 1810 decide di organizzare una grande festa popolare per omaggiare il principe Ludovico e Teresa di Sassonia, convolati a nozze quell'anno. Visto il successo della grande festa, con più di 40mila partecipanti, il re Massimiliano Giuseppe decise di renderlo un appuntamento annuale dando vita all'Oktoberfest. Cominciata lo scorso 13 settembre, si conclude domenica 6 ottobre: l'ingresso è gratuito e all'interno si possono consumare piatti tradizionali e l'immancabile birra, tra dj set e spettacoli per bambini. Il programma completo è consultabile sul sito dell'evento.

L'Oktoberfest a Ferrara

Dal 3 al 13 ottobre si tiene l'Oktoberfest Ferrara. L'ingresso è gratuito ma per poter mangiare è consigliabile prenotare un tavolo, proprio come si fa all'Oktoberfest. La Paulaner, birra bavarese per eccellenza, sarà la protagonista insieme alla cucina tipica di Monaco, ossia pretzel, salsicce, piatti a base di carne e tanto altro. L'iniziativa si tiene a Ferrara Expo, in via della Fiera 11: per prenotare il tavolo è sufficiente.