video suggerito

Sagra dei Funghi di Cusano Mutri 2024: le date e il programma dell’evento Torna l’appuntamento annuale con la sagra dei funghi di Cusano Mutri: si inizia il 19 settembre, ultimo appuntamento il 13 ottobre. L’ingresso è gratuito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cusano Mutri torna ad essere per un mese "caput mundi": nella cittadina sannita torna infatti l'appuntamento annuale con la sagra dei funghi, in programma dal 19 settembre al 13 ottobre. Uno degli eventi più attesi in tutta la Campania, ma anche in generale del Meridione: turisti, spesso anche dal profondo nord, che approfittando della sagra uniscono qualche giorno di vacanza nel Sannio alla più radicata delle festività sannite. Sono a migliaia, infatti, le persone che ogni sera, prendono letteralmente d'assalto la cittadina sannita, e in particolar modo nel fine settimana, da sempre il principale aggregatore turistico visto che gli stand gastronomici sono aperti in quel caso anche a pranzo e non soltanto a cena. Sabato e domenica che sono anche per questo i giorni in cui arrivano più persone e dunque anche più "lamentele" per il traffico. L'ingresso è gratuito.

Le date e il programma della sagra dei funghi di Cusano Mutri

La Sagra dei Funghi di Cusano Mutri, giunta alla 44a edizione, inizierà giovedì 19 settembre e terminerà domenica 13 ottobre. Gli stand gastronomici saranno aperti tutte le sere. Sabato e domenica anche a pranzo. L'ingresso è gratuito: si pagherà solo la singola consumazione.

Le novità della sagra dei funghi: le parole dell’organizzazione

"Ci tenevamo a informarvi che, per la 44° edizione della Sagra dei Funghi, l'organizzazione ha inteso apportare una serie di migliorie al fine di accrescere la qualità dell'esperienza complessiva dei visitatori", si legge in una nota degli organizzatori, "e in particolare si è proceduto ad ampliare l'area Sagra in modo da consentire un accesso maggiormente regolamentato a un numero maggiore di visitatori; incrementare i servizi igienici con l'installazione lungo il percorso di circa 50 bagni igienizzati (non chimici); potenziare il servizio navette con la contestuale individuazione di nuove aree parcheggio; aumentare il numero di stands al fine di ridurre file e/o eventuali attese per i pasti. Inoltre", spiegano ancora gli organizzatori, "ci permettiamo di consigliare ai visitatori un abbigliamento adeguato a un clima pedemontano. Per le famiglie, infine, consigliamo di visitare la Sagra il sabato a pranzo più che la domenica, evitando in questo modo ogni eventuale affollamento e avendo altresì la possibilità di poter godere di tutti gli stands aperti".

Leggi anche Anche Geolier al Red Bull 64 Bars Live 2024, il mega concerto a Scampia il 4 ottobre

https://www.facebook.com/sagradeifunghicusanomutri/?locale=it_IT