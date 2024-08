video suggerito

Cosa fare a Ferragosto 2024: sagre, feste ed eventi in Italia regione per regione Festival, sagre, concerti ed eventi enogastronomici: per chi trascorrerà Ferragosto in città o in vacanza, dalla Lombardia alla Sardegna, sono tanti gli appuntamenti da non perdere per un 15 agosto in compagnia.

A cura di Arianna Colzi

Ogni anno per Ferragosto, sia tra coloro che sono partiti, sia tra quelli che sono rimasti a casa in città, scatta la fatidica domanda: cosa fare il 15 agosto. Come ogni estate non mancano le feste, le sagre e gli eventi che animano le sere del 14 e del 15 agosto ma sono tante le persone in cerca di attività da fare anche durante la giornata. Scopriamo cosa fare nelle principali regioni italiane.

Sagre e feste per Ferragosto a Milano e in Lombardia

Per chi rimarrà in città a Milano o in Lombardia non mancano le attività per Ferragosto.

Gran Ballo di mezza estat e, organizzato al Castello Sforzesco di Milano da Santeria e Balera dell'Ottica, nell'ambito del programma della kermesse Estate al Castello. L'Orchestrina di Molto Agevole si esibirà spaziando tra vari generi: il liscio, il fox trot e il walzer. Ingresso a pagamento 12euro, biglietti su Mailticket e Dice. Info: hello@santeriamilano.it – 0236798120.

Festa della birra, dal 15 al 17 agosto al Circolo Magnolia di Milano.

Festa di San Fermo, torna la tradizionale festa a Sant'Agata Martesena che si conclude il 15 agosto.

Sagra del Tortello, l'evento perfetto per gli amanti delle sagre in calendario a Crema dal 13 al 18 agosto.

Cosa fare a Ferragosto in Emilia-Romagna

Sul litorale romagnolo non mancano le feste, raggiungibili anche da chi vive nell'entroterra emiliano. In Riviera sono tanti gli appuntamenti per festeggiare il Ferragosto.

La sera del 14 agosto alle 21.30 a Milano Marittima si festeggia "il compleanno" del comune più chic e glamour di tutta la Romagna con una serata di gala alla Rotonda 1 Maggio, piazza principale del comune. Questa località, infatti, è stata istituita il 14 agosto 1912 dopo un accordo tra il Comune di Cervia e la Società per lo sviluppo della spiaggia di Cervia.

Altro appuntamento in riviera è a Riccione con la festa di Radio Deejay: Riccione on Stage, infatti, dal 5 al 24 agosto anima la località balneare con i protagonisti delle hit estive italiane.

Ferragosto a Roma, cosa fare il 15 agosto

Non mancano gli eventi anche per chi trascorrerà Ferragosto a Roma.

Village Celimontana, nella splendida cornice di Villa Celimontana ci saranno una serie di concerti jazz e rock dal 12 al 18 agosto.

Al Teatro Marcello spazio alla musica con giovani artisti jazz, pop e classici che suoneranno nello splendido parco archeologico anche a Ferragosto.

Lungo il Tevere…Roma 2024, musica, mostre e altri appuntamenti si alterneranno tra Ponte Sisto e Ponte Sublicio nel giorno di Ferragosto.

Ferragosto al Sud e nelle isole

Per chi trascorrerà Ferragosto al sud o nelle isole come Sardegna o Sicilia le attività non mancano.

Per chi trascorrerà l'estate in Campania , appuntamento con Alba Magica nella notte tra il 14 e il 15 agosto: un evento suggestivo che incrocia musica e natura.

, appuntamento con nella notte tra il 14 e il 15 agosto: un evento suggestivo che incrocia musica e natura. Sul Monte Tre Calli, un sentiero che offre punti panoramici sulla Costiera Amalfitana, si accoglierà l'alba con la musica del Gruppo Bandistico di Agerola.

In Puglia, a Bari, ci sarà la terza edizione Cuori Urbani, un omaggio a Lucio Dalla in un concerto/spettacolo dal titolo A Modo Mio. Alla spiaggetta Provolina c'è l'ingresso senza prenotazione.

In Salento, a Marina di Pescoluse, le Maldive del Salento, spazio allo Street Food Festival: dal 14 al 17 agosto Piazza Parco dei Gigli sarà addobbata con stand gastronomici e tanta birra.

Per chi festeggerà il 15 agosto in Sicilia, a Messina si tiene la Vara, una processione che vede al centro il carro votivo dedicato alla Madonna Assunta, che viene portato in giro per la città a Ferragosto.

, una processione che vede al centro il carro votivo dedicato alla Madonna Assunta, che viene portato in giro per la città a Ferragosto. In Sardegna, all'Olbia Arena, ci sarà il Red Valley Festival dal 14 al 17 agosto 2024. La line up prevede artisti come Ghali, Tony Effe, Gigi D'Agostino, Gazzelle, Max Pezzali, Geolier, Annalisa e molti altri.