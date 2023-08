Ilary Blasi si gode le vacanze in micro bikini: quanto valgono i nuovi occhiali griffati Ilary Blasi è volata a Otranto con il fidanzato Bastian e le figlie Chanel e Isabel. Il suo nuovo look balneare? È all’insegna delle tinte vitaminiche e delle griffe.

A cura di Valeria Paglionico

Per Ilary Blasi le vacanze estive non sono ancora arrivate al termine e la cosa sta scatenando non poco l'invidia dei fan che sono già tornati al lavoro. Dopo un viaggio in Brasile con Bastian Muller, un weekend tutto al femminile con la sorella e le amiche e una settimana sulle Alpi, ora si gode il relax al mare. L'avevamo lasciata in Sardegna con l'amica e collega Michelle Hunziker, ora la ritroviamo a Otranto col fidanzato e le figlie Chanel e Isabel Totti. Naturalmente non esita a documentare sui social ogni dettaglio del viaggio, dalla partenza in aereo alla location scelta per la prima cena di gruppo, anche se ad attirare le attenzioni dei fan è stato il nuovo e coloratissimo look balneare.

Le foto in bikini di Ilary Blasi

Sebbene in molti siano alle prese con il rientro in città dopo le ferie di agosto, Ilary Blasi continua a godersi le vacanze. È volata in Salento con fidanzato e figlie e non ci ha pensato su due volte a lasciarsi immortalare in una nuova e sensuale versione balneare. La conduttrice si è mostrata alle prese con un bagno in una maxi piscina deserta e la cosa particolare è che ha abbinato il costume al colore dell'acqua. Ha infatti indossato un micro bikini super vitaminico in celeste acceso, per la precisione un modello con reggiseno a fascia e tanga-perizoma che ha messo in risalto il lato b (complice anche la posa "laterale").

Ilary Blasi in bikini

Ilary Blasi con gli occhiali griffati

Per completare il tutto Ilary non poteva che aggiungere un tocco da diva: un paio di occhiali scuri total black. Si tratta di una montatura doppia e squadrata, la cui particolarità sta nel maxi logo Balenciaga a contrasto inciso sui lati delle aste.

Ilary con gli occhiali Balenciaga

Quanto costano? Sugli e-commerce di moda di lusso gli occhiali neri vengono venduti a oltre 300 euro. Capelli bagnati tirati all'indietro, manicure rosso fuoco e sguardo rivolto verso l'orizzonte: Ilary ha dato l'ennesima prova di essere una delle regine di sensualità dell'estate 2023. Quand'è che tornerà in tv?