Chanel Totti dal parrucchiere dopo le vacanze: “Finalmente di nuovo bionda” Dopo Ilary Blasi e la piccola Isabel, anche Chanel Totti ha fatto visita al parrucchiere per cambiare look. Per lei nulla di estremo, ha preferito tornare biondissima come al solito.

A cura di Valeria Paglionico

Settembre è un periodo di grandi inizi e ogni anno sono sempre moltissimi coloro che approfittano della fine delle vacanze per dare il via a una nuova fase della propria vita, dicendo addio agli eccessi e alle follie estive. Il gesto simbolico per eccellenza con cui ci si lascia alle spalle il proprio passato? Andare dal parrucchiere per cambiare look. Nella famiglia Blasi-Totti sembra essere una vera e propria tradizione di famiglia, tanto che nessuna delle donne di casa, da Ilary a Isabel, si è tirata indietro di fronte un piccolo tocco di novità nell'hairstyle. L'ultima ad averlo fatto è stata Chanel Totti, apparsa un tantino trasformata sui social: ecco il risultato.

Chanel Totti "ruba" la parrucchiera alla mamma

Chanel Totti è stata una delle grandi protagoniste dell'estate 2023, che ha trascorso sia con il papà Francesco che con la mamma Ilary Blasi tra mari cristallini, location da sogno e baite in montagna. L'unica "presenza fissa" nelle sue vacanze? Il fidanzato Cristian Babalus, ormai diventato praticamente la sua "ombra". L'avevamo lasciata proprio con lui in spiaggia mentre mostrava un anello col diamante incastonato, oggi la ritroviamo a Roma alle prese col ritorno alla normale quotidianità. Una delle prime cose che ha fatto una volta rientrata a casa? Ha "rubato" la parrucchiere alla mamma e ha rinnovato il suo stile.

Chanel Totti da Alessia Solidani

Il nuovo colore di capelli di Chanel Totti

Proprio nelle ultime ore Chanel si è immortalata in uno dei saloni di Alessia Solidani in versione casual, ovvero con t-shirt bianca, sneakers coordinato e leggings sfumato sui toni del bordeaux, ma la vera novità nel suo look sono i capelli. Complici il sole, il sudore e la salsedine, la chioma si era rovinata e scambiata ma, a differenza della madre che ha stravolto il colore con un adorabile castano chiaro dalle sfumature toffee, lei ha preferito tornare biondissima. Chanel si è infatti scattata un selfie a opera finita con una piega liscia e un impeccabile color platino, scrivendo poi nella didascalia "Finalmente di nuovo bionda".