Isabel Totti come mamma Ilary Blasi: cambia look prima dell’inizio della scuola Ilary Blasi è tornata dal parrucchiere ma questa volta non per lei ma per la figlia Isabel Totti. A pochi giorni dall’inizio della scuola la bimba ha pensato bene di cambiare look: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è rientrata a Roma dopo aver trascorso l'intera estate in giro per il mondo tra viaggi in Brasile col fidanzato Bastian Muller, weekend con le amiche e con le sorelle e gite in barca nel mare cristallino della Sardegna. La prima cosa che ha fatto non appena tornata in città? Ha fatto visita al parrucchiere di fiducia per cambiare drasticamente look: ha detto addio al biondo per la prima volta dopo anni ed è tornata al castano chiaro dall'effetto naturale. Nelle ultime ore, inoltre, ha mostrato anche la figlia più piccola, Isabel Totti, tra le "grinfie" dell'hairstylist ma in pochi conoscono il motivo per cui la bimba si è lasciata rivoluzionare l'acconciatura.

Isabel Totti dal parrucchiere

Il motivo per cui Ilary Blasi è tornata nei saloni di bellezza di Alessia Solidani dopo il cambio look drastico di qualche giorno fa? Ha accompagnato la figlia Isabel che ha voluto "imitarla" e naturalmente ha documentato tutto sui social. Nella Stories condivisa la conduttrice ha mostrato la figlia seduta sulla poltrona del locale con la mantellina e i capelli bagnati, dietro di lei c'è poi il parrucchiere che dà una spuntatina alle punte. Certo, il taglio non è stato assolutamente drastico, anzi, l'hairstylist si è limitato a eliminare le punte ormai diventate secche tra sole e mare, ma è chiaro che vedere la bimba serissima proprio come una adulta fa un certo effetto.

Isabel Totti dal parrucchiere

Che scuola frequenta Isabel Totti

Il motivo per cui Isabel Totti ha fatto visita al parrucchiere? Vuole arrivare prontissima al suo primo giorno di scuola. Nel Lazio i "comuni" istituti scolastici riapriranno il 15 settembre ma la bimba tornerà in classe un po' prima e il motivo è molto semplice: frequenta la Ambrit International School, ovvero la scuola internazionale di Roma (la cui retta annuale si aggirerebbe intorno ai 17.000 euro, ai quali vanno aggiunti i 3.200 per il bus scolastico e i 20.000 per mensa e divisa). Isabel tornerà in aula il prossimo lunedì e a rivelarlo è stata la mamma, che sui social non ha esitato a dare il via al countdown con un primo piano sul nuovo diario e sul nuovo astuccio della bimba, entrambi coloratissimi e pop. Insomma, tutto sembrerebbe essere pronto per il ritorno alla normale quotidianità in casa Blasi-Totti: verranno postate delle foto di Isabel in divisa?

