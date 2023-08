Ilary Blasi con i capelli castani: dice addio al biondo e cambia look per l’autunno Ilary Blasi è tornata a Roma dopo le vacanze estive e ha pensato bene di cambiare look in modo drastico. Niente più capelli biondi, per l’autunno ha scelto il castano toffee: ecco le foto che mostrano l’incredibile trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di grandi cambiamenti per Ilary Blasi: è appena rientrata a Roma dopo aver trascorso l'intera estate in giro per il mondo con la famiglia, gli amici e il fidanzato Bastian Muller. Ora, forse complici le piogge e le temperature in discesa, ha pensato bene di tornare a casa ma non per questo ha abbandonato i fan, anzi, si è servita dei social per documentare un'importante novità. Nelle prime ore del pomeriggio si è mostrata tra le "grinfie" del parrucchiere ma solo di recente ha rivelato il risultato finale: ecco le foto del nuovo e drastico cambio look.

Ilary Blasi dal parrucchiere

Da qualche anno a questa parte siamo sempre stati abituati a vedere Ilary Blasi con i capelli biondissimi: sebbene abbia spaziato tra sfumature platino e tinte ossigenate, è rimasta a lungo fedele ai colori molto chiari, trasmettendo questa "passione" anche alla figlia Chanel.

Ilary Blasi dal parrucchiere

Ora le cose sono cambiate, per l'autunno si è fatta bruna, tornando ai capelli castani che sfoggiava agli esordi della carriera quando era una delle Letterine di Canale 5. A dispetto di quanto si potrebbe pensare a primo impatto, il nuovo hair look le dona non poco, mette in risalto gli occhi azzurri e profondi e dona una incredibile luminosità al viso.

Leggi anche Alessia Marcuzzi dice addio al biondo: cambia look e diventa castana

Il nuovo look di Ilary

Chi ha firmato il nuovo look di Ilary Blasi

A firmare il cambio look drastico di Ilary non poteva che essere la parrucchiera di fiducia Alessia Solidani, colei che ha ideato e realizzato tutte le acconciature sfoggiate dalla conduttrice negli ultimi anni, dalle parrucche del GF Vip al taglio scalato de L'isola dei Famosi.

Ilary Blasi con i capelli castani

È stata proprio lei che sui social ha rivelato alcuni dettagli del nuovo colore. In un post in cui mostra Ilary raggiante con la chioma castana ha scritto: "Oggi cambio look!! Toffee blonde. Via il biondo e si sceglie per l’autunno una tonalità di tendenza il toffee". Che nuance è il toffee? Si tratta di una tinta brunastra ma con delle sfumature caramello, ha un sapore molto dolce ma allo stesso tempo intenso ed è perfetta per aggiungere un tocco glamour all'autunno. In quante prenderanno ispirazione da Ilary per essere super trendy dopo le vacanze?