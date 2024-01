Chanel Totti, quanto costa il top griffato sfoggiato in Egitto Chanel Totti sta trascorrendo le vacanze di Natale a Sharm-El-Sheikh, in Egitto. Per un’escursione nel deserto la 16enne ha scelto un crop top griffato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Chanel Totti

Chanel Totti, la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, sta trascorrendo l'Epifania con il fidanzato a Sharm-El-Sheikh, in Egitto. La 16enne ha postato sul suo profilo Instagram alcune storie della vacanza, tra cui una serie di foto dell'escursione nella Penisola del Sinai. Per l'occasione ha scelto un look sportivo in pieno stile athleisure.

Chanel Totti con il fidanzato

Chanel Totti, quanto costa il crop top

Per un'escursione tra le distese del deserto del Sinai, Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus hanno indossato le tradizionali Kefiah, note anche come sciarpe del deserto, per riparare il volto dalla sabbia. La vacanza al mare della coppia arriva dopo un Capodanno trascorso a Montecarlo e una breve parentesi sulle vette innevate di St.Moritz con Ilary Blasi, il compagnio Bastian Muller e la piccola Isabel: tutto documentato sui suoi profili social.

Chanel Totti indossa un top Céline

I due hanno approfittato della vacanza in Egitto per una gita nel deserto dove Chanel Totti ha scelto un outfit sporty-chic. La 16enne ha scelto un paio di jeans a vita alta modello mom fit e un crop top a righe bianche e rosse. La brassière sportiva firmata Céline fa parte della collezione Primavera/Estate 2021 è stato uno dei capi cult del periodo post pandemia ed è diventato ormai un intramontabile must-have.

La brassière sportiva firmata Céline

Il crop top, disponibile in diversi colori come nero, grigio e crema, viene venduto sul web a 490 euro. Un capo griffato non proprio accessibile a tutti, ma perfetto per dare un tocco in più allo stile athleisure e agli outfit da ogni giorno