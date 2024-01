Chanel Totti e Cristian Babalus, il 2024 comincia in coordinato con le t-shirt da quasi mille euro Chanel Totti sta trascorrendo le vacanze di Capodanno a Sharm El Sheik con il fidanzato Cristian Babalus. Come hanno dato il via al nuovo anno? Con delle maxi t-shirt coordinate e griffate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 2024 è appena cominciato e, sebbene si siano conclusi i festeggiamenti di Capodanno, sono moltissimi coloro che continuano a godersi le vacanze. Le star non fanno eccezione, anzi, sono sparse in giro per il mondo tra location esotiche e panorami mozzafiato. È il caso di Chanel Totti, volata a Sharm El Sheikh col fidanzato Cristian Babalus da diversi giorni. I due hanno accolto il nuovo anno tra tintarella, mare cristallino e look balneari, non esitando a fare gli auguri social a tutti i fan. Quale migliore occasione di un viaggio di coppia per vestirsi in coordinato? Ecco gli adorabili look “complementari” che hanno sfoggiato nel primo giorno del 2024.

I look coordinati di Chanel Totti e Cristian Babalus

Se da un lato Ilary Blasi ha scelto la montagna per dare il via al 2024, sua figlia Chanel Totti ha preferito una meta più esotica, così da concedersi una breve pausa dal freddo invernale. Ad attirare le attenzioni dei media sono state le foto di coppia condivise su Instagram col suo Cristian, nelle quali i due fidanzatini hanno mostrato i look coordinati scelti per inaugurare il nuovo anno.

Chanel Totti e Cristian Babalus in Balenciaga

Si sono lasciati immortalare di spalle sullo sfondo di alcune scintillanti luminarie a tema natalizio e la cosa particolare è che hanno indossato entrambi delle t-shirt oversize di Balenciaga, per la precisione i modelli ispirati alle magliette calcistiche con tanto di numero sulle spalle (prezzo 850 euro l’una).

Leggi anche Chanel Totti: week end nello yacht di lusso a Monte Carlo con il fidanzato Cristian Babalus

I look di Capodanno di Chanel e Cristian

L'omaggio a Francesco Totti nel look di Chanel

Chanel Totti ha scelto il modello nero e bianco col numero 10 sulle spalle (lo stesso indossato dal padre Francesco Totti quando era capitano della Roma), mentre il fidanzato Cristian ha preferito la variante rossa con il numero 7.

Soccer t-shirt di Balenciaga

La figlia di Ilary ha usato la t-shirt oversize come un minidress e l’ha abbinata a degli accessori in denim, dalla borsetta ai cuissardes col tacco a spillo (probabilmente presi in prestito dalla mamma). Il fidanzato, invece, ha preferito uno stile più casual con pantaloni cargo e sneakers bianche. Insomma, i due sembrano essere super esperti in fatto di tendenze e sui social continuano a mostrare la loro passione per le griffe.

Soccer t-shirt di Balenciaga