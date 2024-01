Chanel Totti festeggia il Capodanno al mare con costume giallo e tatuaggi all’henné Chanel Totti è volata a Sharm el-Sheikh col fidanzato Cristian Babalus ed è lì che ha trascorso il Capodanno. Si è goduta il totale relax in spiaggia, apparendo super trendy in costume giallo e con degli originali tatuaggi all’henné sulle mani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Se Ilary Blasi è volata in Svizzera con Bastian Muller e Isabel Totti, la sua seconda figlia Chanel Totti ha preferito una location decisamente più esotica, Sharm el-Sheikh. Per dare il via al 2024 "col botto" ha pensato bene di dire temporaneamente addio a maglioni, stivali imbottiti e piumini: per fronteggiare il caldo e le temperature alte dell'Egitto ha rispolverato alcuni dei capi più trendy del suo guardaroba estivo. A farle compagnia in questo viaggio di Capodanno non poteva che essere il fidanzato Cristian Babalus, dal quale sembra non separarsi mai. Ecco tutti i dettagli del look balneare e vitaminico della figlia di Ilary e Francesco Totti.

Il costume in stile anni '90 di Chanel Totti

A Capodanno siete rimasti a casa tra cene in famiglia e amici di sempre? Vi basterà andare sui social per "rifarvi gli occhi" di fronte le location da sogno visitate dalle star. È il caso di Chanel Totti, volata a Sharm el-Sheikh col fidanzato. A poche ore dai festeggiamenti serali si è data al totale relax in spiaggia, facendo visita al The beach luxury club.

Chanel al The beach luxury club

Tra mare cristallino, tintarella e un tocco di lusso, non ci ha pensato su due volte a rivelare qualche dettaglio del suo look balneare. La figlia di Ilary ha indossato un costume in un vitaminico giallo, per la precisione un modello intero in pieno stile anni '90 con dei maxi cut-out sui fianchi e un anello al centro del busto.

Il costume giallo di Chanel Totti

Chanel Totti con i tatuaggi sulle mani

Nelle Stories Chanel ha anche rivelato di aver aggiunto un dettaglio inedito al suo stile: un tatuaggio sulle mani. Con una foto in primo piano ha mostrato non solo la manicure impeccabile in bianco latte ma anche i micro tattoo con cui ha decorato le diverse dita, dai semplici puntini alle stelline, fino ad arrivare a una luna sull'anulare, un tantino più sotto dell'anello col diamante che le ha regalato il fidanzato. Con ogni probabilità, però, non si tratta di disegni indelebili: sebbene l'effetto sia incredibilmente realistico, in realtà sembrano essere solo dei tatuaggi all'henné, particolarmente in voga in tutto l'Egitto. Insomma, Chanel sta dando prova di aver ereditato la passione per la moda e per le tendenze dalla mamma e ogni volta che appare sui social riesce a fare scalpore.

I tatuaggi all'henné di Chanel Totti