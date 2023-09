Chanel Totti: week end nello yacht di lusso a Monte Carlo con il fidanzato Cristian Babalus Chanel Totti sta trascorrendo un week end con il fidanzato Cristian Babalus in Costa Azzurra. Ecco le foto del maxi yacht di lusso scelto dalla coppia per la mini vacanza romantica.

Chanel Totti a bordo dello yacht

Ormai settembre è praticamente finito ma non sono terminate le vacanze estive di Chanel Totti, che ha trascorso un week end romantico in Costa Azzurra con il fidanzato Cristian Babalus a bordo di un mega yacht di Lusso. Dopo che quest'estate lei era apparsa in spiaggia con un maxi anello al dito, la coppia di giovani innamorati ha condiviso sui social i momenti della mini vacanza trascorsa insieme tra gite in moto d'acqua, aperitivi al tramonto e cene a bordo.

Lo yacht per il week end di Chanel Totti

Da ieri la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha iniziato a postare sul suo profilo Instagram una serie di stories in cui mostra il mega yacht di lusso, a bordo del quale sta trascorrendo un week end romantico con il fidanzato Cristian Babalus, divenuto ormai celebre dopo i selfie di coppia con look coordinati. I due per la mini vacanza in barca hanno scelto la Costa Azzurra, spostandosi tra Monaco e Monte Carlo.

Lo yacht per il week end di Chanel Totti

Sia Chanel che Cristian nelle stories Instagram hanno mostrato il maxi yacht, si tratta di un'imbarcazione di lusso con maxi divani bianchi e cuscini in blu e azzurro. Oltre a godersi gli spazi dello yacht i due hanno trascorso anche alcune ore in mare sfrecciando tra le onde a bordo di una moto ad acqua, il video della corsa in mare è stato immediatamente pubblicato da Chanel.

Leggi anche Chanel Totti in vacanza col fidanzato Cristian: mostra un nuovo anello con diamante incastonato

Il look di Chanel Totti per la vacanza romantica

Chanel ha anche mostrato sul suo profilo uno dei look scelti per la vacanza, in particolare un outfit, indossato probabilmente per una cena romantica a bordo del maxi yacht. La figlia di Ilary Blasi ha scelto un completo monocolore in tessuto morbido, con top a reggiseno dalle spalline sottili, abbinato a una lunga gonna a tubo. Torna nel look uno dei capi preferiti di Chanel, ovvero il crop top che lascia la pancia scoperta. I piedi sono scalzi come richiedono le "regole da barca", mentre i capelli sono naturali e sciolti sulle spalle.

Il look di Chanel Totti per il week end

Tutti ormai sanno quanto Chanel ami pubblicare foto in cui mostra i suoi viaggi e i suoi travel look iper griffati. In questo caso però la figlia di Francesco Totti punta su uno stile più essenziale e minimal, con capi semplici e senza loghi in bella mostra.