Chanel Totti col fidanzato Cristian Babalus: il primo selfie di coppia è col top griffato Chanel Totti ha debuttato col nuovo fidanzato Cristian Babalus sui social. Per il primo selfie di coppia non ha rinunciato allo stile, puntando tutto su abiti trendy e accessori griffati.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti potrà anche avere solo 16 anni ma viene già considerata una star dei social, basti pensare al fatto che negli ultimi messi ha raggiungo quasi i 400mila followers. Sul suo profilo documenta gran parte degli impegni quotidiani e dei viaggi in giro per l'Italia, concentrandosi soprattutto sui look che sfoggia in ogni diversa occasione. Quando si parla di vita privata, però, preferisce mantenere un certo riserbo. I paparazzi sono riusciti lo stesso a scovare il suo nuovo fidanzato: si chiama Cristian Babalus e insieme alla ex Martina De Vivo (madre di suo figlio) aveva dato vita a un triangolo amoroso nel quale era coinvolta anche la figlia di Ilary. Oggi i due hanno risolto tutto, sono super innamorati e cominciano anche a posare insieme sui social.

Il debutto social di Cristian e Chanel

Il primo selfie di coppia per Chanel e Cristian è arrivato poco dopo il compleanno della figlia di Totti e Ilary, in occasione del quale quest'ultima aveva festeggiato prima con la famiglia con un viaggetto fuori porta, poi con una maxi festa all'insegna del glamour. La verità è che non si tratta della prima volta che i due posano insieme sui social, lo avevano fatto già durante una "uscita a quattro" con Ilary e Bastian Muller, solo che avevano i visi coperti da alcuni caschi usati per andare sui go-kart. Ora a uscire allo scoperto è stato Cristian, che tra le sue Stories ha postato un adorabile scatto in compagnia di Chanel con tanto di didascalia "Comunque vada".

Chanel Totti e Cristian Babalus

Chanel Totti indossa accessori griffati

Naturalmente per il debutto social col fidanzato Chanel ha curato il suo look nei minimi dettagli. Ha abbinato una gonna cargo a tubino, un modello in denim a vita alta e leggermente drappeggiato sui lati, agli immancabili stivali "a carrarmato di Bottega Veneta, completando il tutto con una giacca di pelle total black. La vera chicca dell'outfit è però il top griffato: si tratta del reggiseno sportivo firmato Celine a righe bianche e rosse e con l'elastico decorato con il logo (prezzo 490 euro). Cristian ha invece preferito rimanere comodo con t-shirt bianca e pantaloni della tuta, entrambi oversize, abbinati a un paio di Nike Jordan. I due non sono forse adorabili e trendy quando sono fianco a fianco.