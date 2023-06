Chanel Totti e Cristian Babalus adorabili in verde: i look di coppia sono coordinati Chanel Totti è tornata a posare in compagnia del fidanzato Cristian Babalus sui social e lo ha fatto con un look trendy coordinato al suo: ecco l’adorabile foto di coppia.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti e Cristian Babalus non si nascondono più: dopo aver debuttato sui social qualche settimana fa, postano Stories e foto di coppia sempre più spesso, a prova del fatto che sono letteralmente inseparabili. Mamma Ilary Blasi approva la relazione anche se inizialmente è stata un tanti "tormentata" a causa del triangolo con Martina De Vivo e ora organizza addirittura delle uscite a quattro con Bastian Muller. Nelle ultime ore i due giovanissimi piccioncini sono tornati a posare fianco a fianco e ne hanno approfittato per vestirsi in coordinato: ecco gli adorabili look in tinta di Chanel e Cristian.

Chanel e Cristian vestono coordinati

Qualche settimana fa Chanel Totti ha posato per la prima volta sui social al fianco di Cristian, lo ha fatto con uno dei suoi adorati look griffati e da allora non ha più smesso di mostrarsi in coppia. Dopo il selfie con gli orecchini di lusso, questa volta ha puntato sull'effetto coordinato. Sia la figlia di Ilary che il fidanzato si sono vestiti di verde, declinando gli outfit in due diverse versioni. La prima ha scelto un completo metallico con top e blazer dello stesso colore, mentre Cristian ha preferito una polo con un righino verde sulle maniche abbinato a un cappello con la visiera in tinta. Entrambi hanno la bocca arricciata e guardano dritto in camera e alla base dello scatto è stato aggiunto un cuoricino.

La nuova manicure di Chanel Totti

Sebbene nel selfie con Cristian non sia in evidenza, Chanel Totti si è rifatta la manicure a pochi giorni dall'inizio dell'estate. Lo ha dimostrato lei stessa su Instagram, dove la lasciato in vista le unghie con un selfie allo specchio. Niente più rosso fuoco o colori accesi, ha preferito la nail art nude a effetto degradé, ovvero con lo smalto sfumato dal color carne al bianco latte dalla radice alla punta dell'unghia. Non ha rinunciato alla forma a mandorla, ormai diventata il suo "tratto distintivo". Insomma, la figlia di Ilary è pronta per accogliere l'estate con stile: quale sarà il prossimo look che sfoggerà sui social?

