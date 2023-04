Chanel Totti si rifà la manicure: per la primavera sceglie lo smalto rosso fuoco Chanel Totti ha fatto visita all’estetista di fiducia e ha rinnovato la manicure: ecco il colore che ha scelto per aggiungere un tocco brillante alla primavera.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti è ormai una vera e propria celebrità e, sebbene abbia solo 15 anni, è seguitissima sui social, basti pensare al fatto che solo su Instagram conta quasi 400.000 followers. Sul suo profilo personale documenta regolarmente i look scelti per gli impegni quotidiani, dalle giornate in montagna ai viaggi a Napoli con mamma Ilary e il resto della famiglia, fino ad arrivare ai completi all'insegna del glamour scelti per le serate con gli amici. Nelle ultime ore, però, non sono stati gli abiti e gli accessori griffati ad attirare le attenzioni dei media, quanto piuttosto la sua nuova manicure: ecco il colore che la figlia di Ilary Blasi ha scelto per illuminare la primavera.

La nuova manicure di Chanel Totti

Nelle ultime ore Chanel Totti ha fatto visita alla sua estetista di fiducia (su Instagram si fa chiamare "La boss delle unghie" e le ha chiesto una piccola rivoluzione alla manicure. Se fino a qualche giorno fa sfoggiava una nail-art total white semplice e chic, ora ha puntato su qualcosa di più audace ed esuberante. Sarà perché voleva aggiungere un tocco glamour alla primavera o perché semplicemente si era stancata di una tinta tanto neutra, ma la cosa certa è che ha scelto un appariscente rosso fuoco. Complice il fatto che è stato usato un top coat super resistente, le unghie appaiono super luminose e sono perfette per colorare con stile anche i look più dark.

La nuova manicure di Chanel

Chanel Totti in versione dark

Sebbene sia appassionata di social, Chanel Totti ha deciso di non posare in primo piano per mostrare la nuova manicure. L'estetista l'ha fotografata dall'alto con le mani in evidenza e il viso rivolto verso il basso. Ha i capelli lunghi e lisci che le cadono sulle spalle e sulla testa un berretto con la visiera total black. Felpa con qualche tocco di senape su spalle e maniche, collanine gold e cappotto teddy in tinta: la figlia di Ilary ha rivelato solo alcuni dettagli del suo nuovo look casual ma tanto è bastato per dimostrare di essere una vera e propria icona trendy. Prima o poi salirà su un palcoscenico televisivo al fianco della mamma?

