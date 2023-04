Chanel Totti è trendy con pantaloni cargo e tacchi a spillo: il nuovo look si ispira agli anni 2000 Chanel Totti continua a spopolare con il suo stile. Il nuovo look sfoggiato sui social? Con i pantaloni cargo abbinati ai tacchi è all’insegna del glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti è ormai una vera e propria diva dei social, tanto che ogni post che pubblica riesce ad accumulare migliaia di like in pochi minuti. Ha ereditato bellezza e passione per il lusso dai genitori Francesco Totti e Ilary Blasi ma ora è lei che sta sfruttando al massimo questi piccoli dettagli per farsi conoscere su Instagram. Che la sua speranza sia quella di diventare influencer o che semplicemente desideri seguire le orme della madre nello spettacolo, non importa, l'unica cosa certa è che a soli 15 anni vanta già innumerevoli fan. Dopo aver trascorso la Pasqua a Napoli (con tanto di outfit comodo e griffato), ora è tornata alla sua normale quotidianità e lo ha fatto con un look all'insegna dei trend di stagione.

Il look anni 2000 di Chanel Totti

Il buongiorno di Chanel Totti sui social? Naturalmente con una nuova "chicca" di stile accompagnata dalla didascalia "Buongiorno" con tanto di emoticon a forma di cuore. La figlia di Ilary è tornata a Roma dopo le vacanze pasquali e non ha esitato a concedersi un'uscita serale con gli amici. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di outfit? Il capo chiave del suo completo è tra i must più gettonato di stagione: un paio di pantaloni cargo. Chanel ha scelto un modello color ruggine oversize e a vita altissima, la cui particolarità sta proprio nei tasconi laterali che lo rendono iconico e che ci catapultano indietro nel tempo nei primi anni 2000.

Come abbinare i pantaloni cargo

Per completare il tutto Chanel ha scelto degli accessori dark, dal body aderente a collo alto al bomberino portato sbottonato, fino ad arrivare alla borsa col manico rigido portata nella mano destra. A fare la differenza sono state le scarpe: niente sneakers o stivali a carrarmato, ha preferito dei décolleté classici sempre in nero, dando prova del fatto che i pantaloni cargo sono perfetti se abbinati ai tacchi a spillo (proprio come si faceva negli anni 2000). Capelli sciolti e lisci, sguardo distratto e immancabili ciglia finte XXL: la figlia di Ilary sembra essere nata per il mondo dello spettacolo e dei social. In quanti prenderanno ispirazione dal suo look primaverile super trendy?