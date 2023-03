Chanel Totti in tuta ma con gli accessori griffati: borsa e stivali valgono oltre 10mila euro Chanel Totti sembra aver ereditato la passione per le griffe da mamma Ilary Blasi. Nelle ultime ore è uscita in tuta ma ha reso il look cozy super sofisticato con degli accessori di lusso.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti ha solo 15 anni ma sembra essere destinata a diventare una celebrità proprio come i genitori. Sui social conta oltre 300mila followers e giorno dopo giorno ama documentare i dettagli più lussuosi della sua quotidianità. Vacanze in montagna con papà Francesco Totti, serate glamour con gli amici ed esclusivi inviti alla Milano Fashion Week: la seconda figlia di Ilary Blasi ha già tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dello spettacolo. Il dettaglio che accomuna tutte le foto e le Stories postate su Instagram? Sfoggia sempre qualche accessorio griffato (spesso "rubato" dall'armadio della mamma): ecco cosa ha indossato nelle ultime ore.

Chanel Totti esce in tuta

Avete sempre creduto che la classica tuta comoda e casual fosse tutt'altro che glamour? Vi sbagliavate, la verità è che negli ultimi tempi ne è stato scoperto il lato trendy e a dimostrarlo è stata Chanel Totti. Mentre mamma Ilary (in versione iper griffata) assisteva allo spettacolo del Cirque Du Soleil in compagnia della piccola Isabel, lei è uscita e lo ha fatto proprio in tuta. La 15enne in total black si è trasformata in una dark lady: ha abbinato un paio di pantaloni over a una felpa coordinata senza cappuccio, tutto firmato Nike, dando prova del fatto che un completo tanto cozy può essere usato anche per le serate mondane.

Chanel Totti con la tuta Nike

Chi ha firmato gli accessori di Chanel Totti

A fare la differenza nel look di Chanel Totti sono stati gli accessori. Che li abbia presi in prestito da Ilary o che facciano parte del suo armadio, non importa, la cosa certa è che sono tutti iper griffati. Ha infatti abbinato la tuta a un paio di maxi stivali a carrarmato in pelle nera, per la precisione i Chalsea Monolith in pelle spazzolata di Prada. Il loro prezzo? 1.150 euro.

Chelsea Monolith di Prada

Ad aggiungere un tocco di colore al total black non sono stati solo i capelli platino ma anche la borsa rosa in pelle martellata. Si tratta della Double Flap media di Chanel che sugli e-commerce di moda viene venduta a 9.649 euro. Insomma, Chanel sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più una fashion addicted.