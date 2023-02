Chanel Totti a Milano da Belén Rodriguez: anticipa la primavera con la camicia tagliata La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è stata tra gli ospiti dell’evento organizzato da Belén Rodriguez per il lancio del suo nuovo brand, sfoggiando un look semplice e glamour.

A cura di Beatrice Manca

Sono giorni di grande fermento a Milano: la Fashion Week infatti anima la città con sfilate, eventi e presentazioni. Venerdì Belen Rodriguez ha presentato il suo brand di abbigliamento Mar De Margaritas con uno speciale evento al Maka Loft: tra gli ospiti c'era anche Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e di Francesco Totti, che ha sfoggiato un look glamour (e griffato!) per l'occasione.

Chanel Totti e il weekend a Milano

Chanel Totti è arrivata a Milano per il weekend, condividendo con i follower alcuni momenti della giornata. Prima tappa alla Rinascente, la Mecca dello shopping milanese, poi all'evento di Juicy Couture, il famoso brand delle tute anni Duemila tornato alla ribalta nelle ultime stagioni. Infine, Chanel Totti ha assistito alla presentazione di Mar De Margaritas organizzato da Belén Rodriguez in concomitanza con la Fashion Week. Chanel ha ammirato i vestiti delle nuove collezioni e ha approfittato del photoboot per qualche foto tra i fiori, infine si è rilassata godendosi una cena fusion.

Chanel Totti con la borsa Chanel

Chanel Totti con la camicia crop

Approfittando del clima mite di fine inverno, Chanel Totti ha sfoggiato un look che anticipa già la primavera: ha indossato un paio di jeans e una camicia bianca crop, tagliata all'altezza delle costole, lasciando la pancia nuda. Ha poi completato l'outfit con un blazer in pelle – il must di stagione – e l'immancabile borsa Chanel, uno dei suoi brand preferiti. Stavolta ha scelto un modello verde lime, per aggiungere una nota di colore al look. La Fashion Week si conclude solo lunedì: la rivedremo a qualche sfilata?

