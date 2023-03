La vacanza di Chanel Totti a Madonna di Campiglio: quanto costa l’hotel vista lago e montagne Chanel Totti a Madonna di Campiglio ha scelto per la sua vacanza sulla neve un prestigioso hotel cinque stelle in posizione privilegiata.

A cura di Clara Salzano

Chanel Totti a Madonna di Campiglio

Sono vari giorni che Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, condivide foto e video sui social della sua vacanza a Madonna di Campiglio, in Trentino. Tra vette innevate, rifugi e relax in spa di lusso, Chanel Totti si sta godendo una settimana bianca all'insegna del benessere e del divertimento. Vediamo dove ha soggiornato la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti.

L’hotel di Chanel Totti a Madonna di Campiglio

Chanel Totti a Madonna di Campiglio ha scelto per la sua vacanza sulla neve un prestigioso hotel cinque stelle in posizione privilegiata. Si tratta del'Hotel Spinale con vista sul laghetto di Madonna di Campiglio e non lontano dalla cabinovia omonima.

Hotel Spinale a Madonna di Campiglio

L'Hotel Spinale di Madonna di Campiglio comprende 67 camere, alcune delle quali con balcone o logge, come quella di Chanel Totti, e vista panoramica sul laghetto o sul Monte Spinale.

La loggia di una camera dell’Hotel spinale

L'albergo offre agli ospiti anche un centro benessere con sauna, bagno turco, piscina interna, palestra, area relax e cabine estetiche.

La vista dalla camera di Chanel Totti

L'albergo dove soggiorna Chanel Totti a Madonna di Campiglio consente di raggiungere le piste da sci facilmente ma anche godere della vita del paese tra locali e ristoranti, anche con tanta neve come nei giorni di vacanza della figlia di Ilary Blasi e Totti.

L’Hotel Spinale sul Laghetto di Madonna di Campiglio

Dalle immagini condivise sui social da Chanel Totti è stato possibile individuare la tipologia di alloggio in cui ha soggiornato. Si tratta di una delle camere con vista panoramica che offre interni di design contemporanei e comfort aumentare come costo in caso di p lusso. Una notte all'Hotel Spinale varia dai 250 ai 350 euro, che può aumentare di costo in caso di periodi di alta stagione.