Chanel Totti a Napoli in versione diva: il look primaverile con borsa griffata e stivali “riciclati” Chanel Totti è stata a Napoli con i fratelli e con la madre Ilary Blasi, è lì che ha trascorso le vacanze di Pasqua, approfittandone per posare sullo sfondo dei meravigliosi panorami della città. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look glamour e griffato?

A cura di Valeria Paglionico

Al motto di "Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi", Ilary Blasi ha organizzato un viaggio a Napoli con i figli e col nuovo fidanzato Bastian. Ha fatto un giro al centro storico, ha pranzato alla pizzeria Concettina ai Tre Santi, si è goduta lo splendido panorama di Posillipo, il tutto senza mai rinunciare a foto e Stories social. Se da un lato lei ha condiviso un dolce scatto di famiglia in versione casual, la figlia Chanel Totti ha preferito posare "in solitaria". Il dettaglio che non può passare inosservato? Non ha potuto fare a meno di sfoggiare un look all'insegna del glamour con tanto di accessori griffati: ecco tutti i dettagli dell'outfit della figlia di Totti e Ilary.

Il look da diva di Chanel Totti

Chanel Totti sembra avere tutte le carte in regola per seguire le orme della mamma nello spettacolo e lo sta dimostrando sui social, dove non esita a posare come una vera e propria diva. Ha approfittato della recente "fuga" a Napoli per posare sullo sfondo di meravigliosi panorami e naturalmente non ha rinunciato all'innata passione per la moda. Ha puntato sul classico total black con leggings aderenti e maglione coordinato, completando il tutto con una giacca oversize in grigio scuro con dei dettagli gioiello sulle tasche che ha usato al posto del cappotto.

Il look di Chanel Totti a Napoli

Chanel Totti con gli stivali "riciclati"

Non sono mancati gli accessori griffati, primo tra tutti la it-bag firmata Chanel in pelle nera, per la precisione il modello classico in tessuto martellato con tracolla a catena e fibbia con la doppia C sulla chiusura. Quanto costa? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 9.700 euro. Per quanto riguarda gli stivali, un paio di anfibi con la suola a carrarmato, sono "riciclati". Si tratta infatti dei Chalsea Monolith in pelle spazzolata di Prada da 1.150 euro che aveva già sfoggiato in passato sui social. Capelli sciolti e ondulati, occhiali da sole scuri e fare da diva: Chanel potrà pure avere solo 15 anni ma sembra già non avere rivali in fatto di bellezza e di stile.