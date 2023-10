Chanel Totti, gonna di paillettes e scarpe da principessa in vacanza col fidanzato Chanel Totti è in vacanza col fidanzato Cristian Babalus: un romantico weekend di coppia tra Monaco e Monte Carlo.

A cura di Giusy Dente

Mentre Ilary Blasi è volata a Monaco, per divertirsi all'Oktoberfest col compagno Bastian Muller, la figlia della showgirl si sta godendo un weekend di relax a Monte Carlo. Chanel Totti è assieme al fidanzato Cristian Babalus e sta condividendo sui social la sua mini vacanza romantica a borso di una yacht di lusso.

Dov'è in vacanza Chanel Totti

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha ereditato dalla mamma la passione per i viaggi. Appena può, ama fuggire da Roma alla volta di posti nuovi tutti da scoprire. Questa estate la 16enne è stata a Hollywood col papà e la nuova compagna Noemi Bocchi, ma si è concessa anche una vacanza al mare col fidanzato e qualche giorno in montagna con la famiglia, a Madonna di Campiglio.

Come qualunque ragazza della sua età, Chanel Totti è molto attiva sui social: condivide la quotidianità e Cristian Babalus è sempre più presente con selfie di coppia. Ora i due (che sono grandi fan dei look coordinati) si stanno godendo un weekend di lusso in Costa Azzurra, spostandosi tra Monaco e Monte Carlo. Dopo una giornata al sole in costume, tra moto d'acqua e yacht, la sedicenne si è preparata per una serata glamour.

Il look di Chanel Totti

Per la serata in dolce compagnia, Chanel Totti (che ha una forte passione per la moda e i look trendy) ha scelto un outfit dal tocco sparkling. Ha indossato una camicia oversize bianca con gonna tempestata di maxi paillettes color argento del brand Lemema. Dello stesso marchio anche la pochette abbinata. Per completare il tutto ha aggiunto delle scarpe da vera principessa, décolleté viola con fiocco scintillante sulla punta.