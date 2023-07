Chanel Totti a Hollywood in tuta e camperos: i look per la vacanza con papà Francesco e Noemi Bocchi Chanel Totti è volata a Hollywood con papà Francesco, i fratelli Cristian e Isabel e Noemi Bocchi con i figli. Per la vacanza non ha rinunciato allo stile, anche se al momento sta puntando tutto sulla comodità.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti ha ufficialmente dato il via alle vacanze estive: dopo essersi concessa un weekend romantico col fidanzato Cristian Babalus tra Napoli e Ischia, ora è volata oltreoceano, per la precisione in California. Ha detto temporaneamente arrivederci alla mamma Ilary Blasi ed è partita col papà Francesco Totti, che ha organizzato un viaggio di famiglia insieme alla nuova fidanzata Noemi Bocchi e tutti i rispettivi figli. La secondogenita del calciatore non ha potuto fare a meno di immortalarsi sullo sfondo dei luoghi iconici di Hollywood, dalla Walk of Fame alla scritta sul Monte Lee, rivelando un comodo outfit da viaggio ma con qualche dettaglio glamour.

Chanel Totti sul jet privato con gli anfibi

Francesco, Cristian, Chanel e Isabel Totti sono volati in California con Noemi Bocchi e i figli e ora si stanno godendo una vacanza all'insegna del lusso a Los Angeles. Hanno cenato N10 Restaurant, il ristorante di Alessandro Del Piero, hanno visitato gli Universal Studios e hanno passeggiato sulla Hollywood Walk of Fame. La più attiva sui social è Chanel Totti, che ha documentato ogni singolo dettaglio del viaggio fin dalla partenza a bordo di un jet privato. Cosa ha indossato per il volo? Una tuta total denim con pantaloni palazzo e bustier effetto gilet, il tutto completato dagli iconici stivaletti Monolith di Prada, modello Chalsea (prezzo 1.500 euro).

Chanel Totti con i Monolith di Prada

Il look "hollywoodiano" di Chanel Totti

Una volta giunta a destinazione Chanel si è cambiata e ha optato per un look decisamente più comodo. Ha sfoggiato una tuta ma in versione estiva, ovvero color panna con pantaloncini corti a vita alta e felpa crop coordinata che ha lasciato gli addominali in vista. Niente sneakers o sandali, ha preferito aggiungere un tocco trendy con un paio di stivali camperos in pelle nera ma con le impunture bianche. Capelli sciolti e lisci, occhiali scuri da diva e smartphone alla mano: la secondogenita di casa Totti sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare al glamour nonostante in vacanza trascorra le sue giornate visitando ogni angolo della città di Los Angeles.

