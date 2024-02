Chanel Totti, il regalo del fidanzato per San Valentino è un anello da oltre 2mila euro Chanel Totti ha trascorso San Valentino con Cristian Babalus. Il fidanzato della secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti le ha regalato un gioiello che non è passato inosservato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Chanel Totti e Cristian Babalus

Per Chanel Totti è stato un San Valentino pieno d'amore. La secondogenita di Ilary Blasi e di Francesco Totti ha trascorso una serata romantica con il fidanzato Cristian Babalus in un ristorante di Roma. La 17enne ha ricevuto in regalo un gioiello prezioso che non è passato inosservato sui social.

L'anello Cartier da più di 2mila euro

Chanel Totti e il fidanzato hanno trascorso la serata del 14 febbraio insieme. La secondogenita di Ilary Blasi ha postato un vecchio scatto dei due per augurare buon San Valentino a Cristian Babalu. Per una cena romantica i due si sono recati al ristorante Blu Mare di Roma, dove il ragazzo ha consegnato un mazzo di rose rosse alla giovane.

L'anello Cartier

Ma il regalo più costoso è stato sicuramente l'anello Cartier contenuto nell'intramontabile scatoletta rossa. Si tratta di un gioiello della collezione LOVE, una delle più celebre del brand francese: creata negli anni Settanta, la linea si riconosce per la sua caratteristica chiusura e per le piccole viti in rilievo. Ne esistono di vari materiali e dimensioni.

L'anello della collezione LOVE

La pietra preziosa che Cristian Babalus ha regalato a Chanel Totti è un anello LOVE in platino o in oro bianco. La differenza di materiali equivale anche a una differenza di prezzo visto che il primo costa 4.400 euro, mentre il secondo 2.290 euro. Esistono anche le versioni in oro giallo tradizionale, oro rosa e quelle più particolari, con piccolo diamanti che decorano le viti. Esistono anche le fedi LOVE: questo tipo di anello si distingue dal precedente per via dello spessore. La piccola fede, infatti, è più sottile dell'anello tradizionale.

Cristian Babalus e Chanel Totti