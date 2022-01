Valentina Ferragni sogna l’abito per il matrimonio: “Voglio sposarmi così” Valentina Ferragni ha assistito alla sfilata Haute Couture di Dior ed è rimasta incantata dalle creazioni di Maria Grazia Chiuri. “Voglio sposarmi con questo abito” ha scritto.

A cura di Giusy Dente

Mentre Marina Di Guardo è volata negli Emirati Arabi, per una vacanza all'insegna del sole e del mare sulle bianche spiagge di Dubai, le sue figlie Chiara e Valentina sono in Francia. Entrambe le sorelle Ferragni stanno assistendo alle sfilate di Alta Moda parigine, appuntamento imperdibile per due fashion addicted come loro. Dopo aver preso parte allo show di Schiaparelli è stata la volta di quello di Dior, che ha particolarmente entusiasmato soprattutto Valentina Ferragni, grande ammiratrice della Maison e di Maria Grazia Chiuri. Osservare i suoi abiti le ha addirittura dato qualche spunto per il futuro abito da indossare al matrimonio. Nozze in vista, per la 29enne?

Valentina Ferragni pensa alle nozze

Valentina Ferragni, la sorella minore di Chiara, è fidanzata da circa otto anni con l'influencer Luca Vezil. Galeotta fu una vacanza a Mykonos, quando avevano rispettivamente 16 e 18 anni. Oggi i due vivono in un appartamento a Milano, assieme al loro cane Pablo. Sono una coppia molto affiatata, ma nella loro lunga relazione non hanno ancora parlato di matrimonio, anche se le domande da parte di fan, follower e semplici curiosi non sono mai mancate. I due questa estate hanno preso parte alle nozze di una coppia di amici a Napoli e proprio l'imprenditrice ha preso il bouquet della sposa, nel momento del tradizionale lancio. Secondo la tradizione, dunque, dovrebbe essere proprio lei la prossima a pronunciare il fatidico sì.

E proprio guardando la sfilata di Dior la 29enne non ha potuto fare a meno di sognare il grande giorno e di immaginarsi sull'altare. Gli abiti disegnati da Maria Grazia Chiuri sono stati d'ispirazione, due in particolare. Li ha mostrati nelle Instagram Stories scrivendo: "Voglio sposarmi con questo abito". Uno è un modello color avorio con gonna leggermente trasparente e corsetto impreziosito da rouches. Il secondo ad aver attirato la sua attenzione è invece un abito bianco dalla linea morbida, con corsetto ricoperto di cristalli luminosi color argento.

A Vanity Fair Luca Vezil ha detto di immaginare senza dubbio il suo futuro accanto a Valentina: "Non vedo grossi stravolgimenti a livello di vita. Non voglio andare a vivere dall'altra parte del mondo, ma sicuramente ci sarà un'evoluzione naturale delle cose con lei, un matrimonio e dei bambini". Chissà se qualcosa bolle già in pentola, nei progetti a breve termine della coppia. Di sicuro, Valentina le idee chiare sul vestito da indossare nel fatidico giorno del sì già ce le ha!