Elettra Lamborghini arriva a Sanremo in bianco: per la conferenza stampa indossa il tailleur maculato Elettra Lamborghini sarà tra le co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo 2025 insieme a Miriam Leone e Katia Follesa. Questa mattina ha partecipato alla conferenza stampa, sorprendendo tutti in total white con un tailleur animalier.

A cura di Valeria Paglionico

La 75esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata alla sua terza giornata e, complice il fatto che le canzoni presentate dai Big sono tra le più trasmesse sia in tv che in radio, sono moltissimi coloro che si sono lanciati nel "toto-vincitore". Cosa accadrà questa sera all'Ariston? Ci sarà la sfida finale tra le due giovani proposte rimaste in gara e subito dopo si darà spazio a 14 dei 30 concorrenti. Ad affiancare Carlo Conti ci saranno inoltre Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini, scelte come co-conduttrici di questa terza puntata. Hanno partecipato tutte alla conferenza stampa pre-serata ma è stata soprattutto Elettra ad attirare tutti i riflettori su di sé con un look total white che non poteva passare inosservato.

Elettra Lamborghini in total white alla conferenza stampa di Sanremo

Elettra Lamborghini è tornata al Festival di Sanremo a 5 anni dalla sua prima esperienza: nel 2020 aveva infatti preso parte alla competizione con il brano Musica e il resto scompare. Ora ricopre i panni della co-conduttrice ma, come lei stessa ha sottolineato in conferenza stampa, prova un'emozione ancora più forte del passato. Già nei giorni scorsi aveva dato qualche piccolo spoiler sui look che stava preparando per l'evento ma solo ora ne ha data una piccola anteprima. Per lei niente più paillettes, lustrini e trasparenze, ha preferito seguire il trend della moda mannish con un classico tailleur giacca e pantaloni ma declinato in una versione originale e sensuale.

Elettra Lamborghini in Redemption

Chi ha firmato il completo animalier di Elettra Lamborghini

Per la sua prima apparizione pubblica sanremese Elettra Lamborghini ha deciso di mixare eleganza e sensualità. Seguita dallo stylist Nicolò Grossi, ha indossato un tailleur bianco firmato Redemption, un modello con giacca smoking monopetto e pantaloni dal taglio classico ma leggermente a zampa, la sua particolarità? È in candido raso decorato all-over con una stampa maculata tono su tono (un chiaro riferimento al tatuaggio animalier che ha sul fondoschiena). Elettra ha poi lasciato il reggiseno in tinta in vista e non ha rinunciato a tacchi a spillo e gioielli preziosi. Questa sera rimarrà fedele a questo stile minimal ma allo stesso tempo non scontato?

Tailleur Redemption