Il messaggio che Elettra Lamborghini a Sanremo aveva nascosto nel mantello indossato al Tg1 Elettra Lamborghini ha reso speciale la sua co-conduzione di Sanremo 2025 con una serie di abiti principeschi e su misura. C'è un quinto look che era passato inosservato, quello che aveva sfoggiato al Tg1: ecco cosa si era fatta scrivere sul mantello.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini ha partecipato alla 75esima edizione del Festival di Sanremo come co-conduttrice: dopo l’esperienza da Big risalente al 2020 con Musica e il resto scompare, quest’anno è tornata sul palco dell’Ariston durante la terza serata per affiancare Carlo Conti insieme a Miriam Leone e Katia Follesa. In questa inedita veste ha dato prova di grande talento, distinguendosi per bellezza, simpatia e spontaneità. A rendere il tutto ancora più memorabile sono stati i look principeschi fatti su misura che ha sfoggiato nel corso della puntata, da quello total white per il debutto all’abito opera d’arte col velo sul capo. In quanti, inoltre, conoscono il messaggio che ha nascosto nel mantello indossato al Tg1 prima della diretta?

Il quinto look sanremese di Elettra Lamborghini

È ormai da anni che prima di ogni puntata sanremese i conduttori vengono intervistati al Tg1 per dare qualche piccola anticipazione sull’evento televisivo e anche in questa edizione del Festival la tradizione è stata rispettata. Poco prima della terza serata, ad esempio, Elettra Lamborghini ha fatto la sua “comparsata” al fianco di Carlo Conti e ne ha approfittato per sfoggiare un quinto look che forse era passato inosservato. Per l’occasione ha scelto un meraviglioso slip dress di seta blu notte, un modello con spalline sottili e scollatura morbida che ha completato con un maxi mantello coordinato in tessuto tweed che ha portato poggiato sulle spalle.

Elettra Lamborghini al Tg1 prima della terza serata sanremese

Elettra Lamborghini a Sanremo col mantello personalizzato

Inquadrata sempre a mezzo busto, Elettra Lamborghini al Tg1 non aveva avuto la possibilità di mostrare il total look ma per fortuna si è servita dei social per farlo (anche se con qualche giorno di ritardo). La cosa che nessuno sapeva è che il mantello che aveva lasciato cadere sulle spalle era stato personalizzato appositamente per lei, in che modo? Con una scritta ricamata sulle spalle. Posando con il soprabito in primo piano, Elettra ha mostrato lo slogan “Being me is a full time job”, ovvero “Essere me è un lavoro a tempo pieno”. Così facendo, è riuscita ancora una volta a dare prova della sua incredibile ironica, riconfermandosi un'icona di bellezza semplice e spontanea.

Il mantello personalizzato di Elettra Lamborghini