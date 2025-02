video suggerito

Qual è il significato simbolico dell’abito col velo di Elettra Lamborghini a Sanremo Elettra Lamborghini è stata tra le co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo, sul cui palco ha sfoggiato 4 diversi abiti da sogno. Qual è il significato simbolico del look col velo sul capo in stile sposa? Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri sera è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2025, quella in cui Carlo Conti è stato affiancato da Katia Follesa, Miriam Leone ed Elettra Lamboghini. È stata soprattutto quest'ultima con la sua spontaneità e con la sua bellezza mozzafiato ad attirare tutti i riflettori su di sé: sul palco dell'Ariston ha infatti dato prova di grande simpatia e semplicità, il tutto sfoggiando quattro diversi abiti su misura fatti di cristalli, decorazioni preziose e delicato tulle. Quello che più di tutti ha sorpreso il pubblico è stato il maxi dress con velo sul capo, modello che l'ha trasformata in una moderna principessa: qual è il significato simbolico del look?

Chi ha firmato l'abito col velo di Elettra Lamborghini a Sanremo

Dopo il debutto in bianco e il secondo cambio d'abito all'insegna dei ricami gioiello, Elettra Lamborghini è apparsa sul palcoscenico dell'Ariston in versione sposa. Insieme allo stylist Marco Ferra, ha scelto un fiabesco abito firmato Yanina, un modello in delicato tulle verde con gonna ampissima, corpetto strapless e velo coordinato sul capo. Il tessuto, contraddistinto da dettagli nude sotto al seno, è decorato all-over con un panorama etereo fatto di alberi, boschi e sirene: qual è il suo significato simbolico? Il vestito si chiama il Thumbellina Dress, è una creazione Couture ed è una vera e propria opera d'arte che la co-conduttrice ha definito senza tempo, "da Met Gala".

Elettra Lamborghini in Yanina

L'abito di Elettra Lamborghini a Sanremo è un'opera d'arte

"Preso in prestito" dalla collezione d'Alta Moda che la Maison Yanina ha proposto per l'Autunno/Inverno 2023-24, l'abito di Elettra Lamborghini a Sanremo voleva essere la rappresentazione "materiale" di una classica fiaba in cui la bellezza vince sempre. Il mondo incantato descritto con i ricami colorati ed eterei descrive la vivacità della vita reale, la meraviglia della natura e la bellezza dei sogni. Il bianco e il nero si mischiano a una variegata tavolozza di colori sui toni del turchese, del verde, dell'azzurro e ne vengono fuori spettacolari composizioni artistiche con personaggi da favola, rondini in volo e foreste incantate. Insomma, la creazione di Yanina per Elettra Lamborghini a Sanremo è la rappresentazione di uno stato d'animo romantico, un sogno di felicità senza nuvole che si trasforma in tessuto e ricami preziosi.

Leggi anche Perché Elettra Lamborghini a Sanremo veste di bianco: i look per la terza serata di Sanremo

Elettra Lamborghi con l'abito "da fiaba"