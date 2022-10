L’estate infinita di Elettra Lamborghini: sfoggia il bikini sgambato a fine ottobre Un tuffo in piscina, la tintarella sul lettino e un costume due pezzi blu elettrico: le ultime foto di Elettra Lamborghini ci riportano dritti nel cuore dell’estate!

A cura di Beatrice Manca

Anche se l'autunno è entrato nel vivo e Halloween è alle porte, il caldo anomalo di queste settimane non fa venir certo voglia di indossare camicie di flanella, stivali o cappotti in lana. Non se lo è fatto ripetere due volte Elettra Lamborghini, che ha mostrato su Instagram le sue foto… in bikini!

Elettra Lamborghini con il costume a fascia

L'ultimo look di Elettra Lamborghini ci riporta dritti nel cuore dell'estate: la cantante ha condiviso nelle storie di Instagram uno scatto in costume da bagno. L'ereditiera e cantante, dopo averci fatto ballare negli scorsi mesi con Caramello, ora si rilassa a bordo piscina sfoggiando un bikini a fascia blu elettrico con spalline intrecciate, completato da slip sgambati in perfetto stile anni Ottanta. Non è l'unica a godere del caldo: pochi giorni fa anche Elisabetta Canalis ha pubblicato su Instagram una foto in bikini "tra estate e inverno".

Elettra Lamborghini in bikini a Miami

Elettra Lamborghini si rilassa a Miami

Ma dove si trova la cantante? In Italia fa caldo, è vero, e quasi ovunque le temperature sono ben al di sopra delle medie di fine ottobre, ma non così caldo: la cantante si sta godendo il sole di Miami e ne ha approfitta per rinfrescare l'abbronzatura e godersi un ultimo tuffo in piscina. In una storia ha mostrato le temperature: 28 gradi. In un'altra, invece, ha svelato il suo segreto di bellezza: un "power nap", cioé un sonnellino breve e ristoratore. "Mi sono appena svegliata da un pisolino non so se si vede – dice ridendo – però sono figa! Dai, almeno quello…"