Elettra Lamborghini anticipa l’estate con il bikini indossato “al contrario” Elettra Lamborghini si gode un’estate fuori stagione a Miami: ha trascorso la spiaggia con il marito Afrojack con un look balneare griffato e di tendenza.

A cura di Beatrice Manca

Manca ormai poco all'arrivo della primavera, ma Elettra Lamborghini ha deciso di godersi direttamente un anticipo d'estate. La cantante ereditiera si rilassa a Miami in compagnia del marito Afrojack e, tra un tuffo di piscina e un po' di palestra, ha deciso di trascorrere una giornata al mare, anzi "ammareh" come scrive su Instagram e per l'occasione ha scelto un costume griffato e di tendenza.

Elettra Lamborghini rilancia il ‘reverse bikini'

Le storie Instagram di Elettra Lamborghini iniziano già a farci sognare l'estate: la cantante di Caramello ha pubblicato un selfie allo specchio in cui indossa un minibikini a triangolo con i laccetti. Non è il primo costume da bagno "fuori stagione" che indossa: a gennaio aveva inaugurato il 2023 con un monospalla cut out a Dubai. Questa volta però ha deciso di rilanciare una delle manie ‘vacanziere' degli scorsi anni: il reverse bikini, cioé il reggiseno indossato al contrario in modo da esaltare ancora di più la scollatura.

Il bikini Fendi

Quanto costa il bikini di Elettra Lamborghini

Il costume indossato da Elettra Lamborghini è un modello di Fendi a triangolo, con stampa logo all over e laccetti a contrasto color celeste polvere. Il costume, nella variante nera, è disponibile sul sito al prezzo di 450 euro. La cantante ha completato il look con un copricostume a righe bianche e blu e un cappellino da baseball. Alla giornata in spiaggia si è unita una coppia di amici vip: David Guetta e la fidanzata Jessica Ledon.