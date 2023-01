Elettra Lamborghini, il primo costume dell’anno è un monospalla cut-out e costa quasi 500 euro Elettra Lamborghini ha dato avvio all’anno nuovo a Dubai, dove è in vacanza col marito Afrojack. Il primo costume del 2023 è un monospalla intero griffato.

A cura di Giusy Dente

Piuttosto che patire il freddo dell'inverno, tante celebrities sono volate dall'altra parte del mondo, per godersi il Capodanno tra sole e del mare. Tra resort prestigiosi e spiagge paradisiache, il Capodanno dei Vip è stato all'insegna del lusso: Cristina Marino e Luca Argentero sono volati a Dubai, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno scelto le Maldive, Elisabetta Gregoraci è tornata in Kenya. Elettra Lamborghini col marito Afrojack, invece, hanno puntato su Dubai.

Elettra Lamborghini inaugura il 2023 a Dubai

Elettra Lamborghini e Afrojack hanno scelto Dubai, per salutare il 2022 e accogliere in grande stile il 2023. Non hanno badato a spese e hanno scelto, per il lungo soggiorno nella città, un hotel di lusso con spiaggia privata, vista sull’Oceano e sul Burj-al-Arab, vasche popolate da tartarughe giganti. La struttura si trova presso il Jumeirah Al Naseem, nel quartiere Madinat Jumeirah: qui una notte va dagli 850 euro di una camera ai 10.000 euro per una suite.

La coppia ha festeggiato l'ultima notte dell'anno nonostante un piccolo incidente di percorso: la febbre della Twerking Queen, che per il party ha scelto un abito bianco con maxi cintura gioiello. Tolto il vestito da sera del party di Capodanno, si sta godendo il relax in costume da bagno.

in foto: costume Gucci

Chi ha firmato il costume di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ama i bikini e i micro costumi da bagno. Per la vacanza a Dubai, la cantante ha messo in valigia un modello originale. Il costume è griffato e fa parte della Gucci Love Parade. È un costume intero monospalla, maxi oblò sul fianco che lascia scoperte pancia e schiena.

Il cut-out sull'ombelico rende il costume intero più sexy e audace, mentre la fascia superiore rivela l'underboob. È impreziosito dal logo della Maison (GG) color ebano, ripetuto su base beige. Sul sito ufficiale del brand costa 490 euro. Per la prima foto in costume dell'anno, la Twerking Queen non poteva che scegliere qualcosa di trendy.