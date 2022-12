Elettra Lamborghini vola a Dubai: quanto costa una notte nell’hotel delle tartarughe giganti Elettra Lamborghini si trova a Dubai per Capodanno. Il suo soggiorno è in un hotel di lusso con spiaggia privata, vista sull’Oceano e il Burj-al-Arab.

A cura di Clara Salzano

Elettra Lamborghini a Dubai

Elettra Lamborghini è partita per Dubai dove trascorrerà le vacanze di fine d'anno. Per Capodanno la nota cantante si è concessa un soggiorno in una delle strutture più esclusive di Dubai con vista sull'Oceano e sull'iconica vela del Burj-al-Arab. Elettra Lamborghini ha già condiviso diverse immagini della sua vacanza e della visita al nuovo ristorante del padre, Tonino Lamborghini, a Dubai. Scopriamo dove soggiorna la nota ereditiera e quanto costa il suo albergo di lusso.

Elettra Lamborghini visita il ristorante del padre

La vacanza di Elettra Lamborghini a Dubai è all'insegna del caldo, del mare e del relax. La famosa cantante si trova in uno degli alberghi più lussuosi dell'Emirato che offre servizi esclusivi e una piscina dove nuotano persino le tartarughe. L'hotel di Elettra Lamborghini a Dubai è il Jumeirah Al Naseem, posto nel quartiere Madinat Jumeirah, con spiaggia privata e meravigliosi giardini paesaggistici.

Il Jumeirah Al Naseem a Dubai

Il Jumeirah Al Naseem a Dubai è un hotel esclusivo del gruppo Jumeirah, tra i più lussuosi al mondo. L'hotel comprende 389 camere e 49 suite. Tutti gli ospiti dell'albergo hanno accesso alla sua spiaggia privata con lettino dedicato a molti dei servizi di lusso Jumeirah. L'albergo è caratterizzato da un'architettura che si ispira alle tradizionali costruzioni di Dubai ma con vista mozzafiato sugli splendici giardini, il mare e il Burj al Arab.

La vista dalla stanza di Elettra Lamborghini

La caratteristica principale del Jumeirah Al Naseem, oltre i due chilometri di spiaggia privata, è la presenza di piscine naturalistiche con giardini esotici e tartarughe che nuotano nell'acqua. Le stanze sono inoltre dotate tutte di ampi balconi e terrazzi dove rilassarsi e prendere il sole.

Elettra mostra i dettagli del Jumeirah Al Naseem

L'hotel di Elettra Lamborghini a Dubai comprende cinque piscine, una spa, ristoranti e un Waterpark. Le camere sono arredate con una tavolozza di colori ispirate alle dune di sabbia della regione e al ricco patrimonio di immersioni di perle di Dubai. Dalle immagini condivise sui social notiamo che la famosa cantante ha scelto una stanza con vista mozzafiato sul mare.

La suite panoramica di Elettra Lamborghini a Dubai

Il costo di una notte presso il Jumeirah Al Naseem può variare in base al tipo di camera scelta e alla stagionalità. I prezzi variano dagli 850 euro circa agli oltre 10.000 euro per la suite presidenziale con due camere da letto.