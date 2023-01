Elettra Lamborghini in bianco a Capodanno: maxi scollatura e cintura gioiello per iniziare il 2023 Anche se con la febbre, Elettra Lamborghini non ha rinunciato ai festeggiamenti di Capodanno. Ha accolto l’anno nuovo con un outfit candido.

A cura di Giusy Dente

Quest'anno le celebrities sono volate fuori dall'Italia, per celebrare il Capodanno. A differenza di chi non ha resistito al fascino delle montagne di casa (come Michelle Hunziker e Serena Autieri che si stanno godendo le Dolomiti) molte star hanno optato per resort lussuosi e rifugi paradisiaci in mete lontane. Ilary Blasi ha festeggiato in Thailandia, Elisabetta Gregoraci è tornata in Kenya, un luogo a cui è molto legata, Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono recati alle Maldive. Cristina Marino e Luca Argentero hanno scelto Dubai e come loro anche Elettra Lamborghini e il marito Afrojack.

Il Capodanno di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini e Afrojack hanno salutato l'anno vecchio e accolto quello nuovo a Dubai. La coppia sta soggiornando presso il lussuoso Jumeirah Al Naseem, nel quartiere Madinat Jumeirah: l'hotel esclusivo possiede spiaggia privata, vista mozzafiato sull'Oceano e sull'iconica vela del Burj-al-Arab, piscine, vasche dove nuotano tartarughe giganti, giardini esotici. Oltre a festeggiare il Capodanno, la coppia ne ha approfittato anche per visitare il nuovo ristorante che Tonino Lamborghini, il papà della Twerking Queen, ha aperto negli Emirati Erabi.

Il candido look di Capodanno di Elettra Lamborghini

A Capodanno vince il glamour. I look scintillanti sono i più gettonati: ai party abbonano sempre cristalli, glitter, strass. Ma non tutti amano brillare, c'è chi preferisce il tradizionale rosso o l'intramontabile total black, ma anche il tartan sta diventando sempre più un alleato in queste occasioni di festa. Elettra Lamborghini ha puntato sul bianco.

La cantante, benché febbricitante, non ha rinunciato ai festeggiamenti per accogliere il 2023. Ha scelto un candido abito asimmetrico con spacco frontale e scollatura a V, maniche lunghe e maxi cintura gioiello che enfatizza il punto vita. L'ha abbinato a un paio di sabot colorati, che hanno dato un tocco di carattere in più al sexy outfit.

in foto: abito Signorina Roma

Il Noemi Dress di Signorina Roma costa sul sito ufficiale del brand 169 euro. Si tratta di un marchio di cui la 28enne in passato ha già indossato le creazioni (un minidress a L'Isola dei Famosi) che rispecchiano il suo stile sensuale e femminile. "Buon ano a tutti. E non é scritto male, un po' di culo non guasta mai" ha scritto.