Come vestirsi per Halloween: i capi trendy che sono già nel tuo armadio Il 31 ottobre 2022 si festeggia Halloween: se amate l’atmosfera misteriosa ma vi sentite troppo grandi per un costume, ecco alcune idee look semplici e di tendenza.

A cura di Beatrice Manca

Halloween è alle porte e, se non bastassero le zucche esposte in ogni vetrina, ci pensa il nostro feed Instagram a ricordarcelo: tra candele, dolcetti a tema e tutorial di make up, i social celebrano la "spooky season" e la notte più misteriosa dell'anno. Se siete fan dell'atmosfera magica e misteriosa di Halloween ma vi sentite troppo grandi per mascherarvi da strega o da vampiro, date un'occhiata al guardaroba: abbiamo selezionato dieci pezzi a tema che probabilmente avete già nell'armadio.

Come vestirsi per Halloween senza mascherarsi

Scenario uno: ti hanno invitato a una festa in maschera e hai detto di sì con entusiasmo, salvo ricordarti che mancano pochissimi giorni ad Halloween e, tra una scadenza e una riunione, non hai il tempo di creare un costume da zero. Scenario due: hai organizzato la perfetta serata a tema, tra film dell'horror e drink a tema, ma nessuno dei tuoi amici è in vena di travestimenti, quindi devi ridimensionare le aspettative. Scenario tre: lunedì andrai in ufficio come ogni giorno ma hai tutte le intenzioni di tirar fuori la strega o il vampiro che è in te e celebrare Halloween in modo soft. In ogni caso, abbiamo la soluzione per te: con l'aiuto di capi furbi potrei sfoggiare un look "spooky" e casual al tempo stesso, per dare un tocco magico alla serata.

Moschino

Velluto, pelle o tulle: le tendenze per Halloween 2022

Niente grida "Halloween" come l'arancione, il colore delle zucche. Un pullover in questa tonalità è il capo must dell'autunno, perfetto da sfoggiare ad Halloween con un semplice jeans in denim nero. Perché non osare con un blazer arancio bruciato, abbinato a un dolcevita nero e una collana con piccoli ciondoli spooky. Un'altra soluzione, perfettamente in linea con le tendenze dell'autunno 2022, è quella di puntare sul total leather: un paio di pantaloni in vinile, o una gonna longuette in ecopelle, sono perfetti per una serata fuori. Un paio di stivali con il tacco, meglio se a punta, e il gioco è fatto. Per stupire, potete completare il look con un make up "spaventoso" a tema.

Blumarine

Nonostante l'autunno eccezionalmente caldo, è ora di tirar fuori le giacche in velluto: in tonalità rosso sangue è un omaggio perfetto a Dracula e fa subito "accademia delle Arti Oscure". Se ancora oggi aspettate la vostra lettera per Hogwarts, un abito viola o una gonna lunga in tulle vi faranno sentire "streghette" per una notte, anche senza cappello a punta.

Paola Venturi

Una camicia nera semi trasparente è perfetta per un look gotico (anche solo per una drink con le amiche): obbligatori gli stivali alti con il tacco e un rossetto scuro. L'alternativa? Un abito in velour nero, lungo e aderente, è perfetto per incanalare la sensualità dark di Morticia Addams. Zero spesa, ottima resa: non resta che uscire e divertirsi!