Cosa fare a Milano per Natale 2024, 5 eventi da non perdere per bambini e adulti Natale 2024 è alle porte e Milano offre per adulti e bambini eventi imperdibili. La scelta è tra l'avventura organizzata da Lego, il labirinto di Tim Burton, i dinosauri a grandezza naturale, piste di pattinaggio e villaggi natalizi.

A cura di Enrico Spaccini

La pista di pattinaggio in Piazza Città di Lombardia

Manca sempre meno a Natale 2024. La redazione di Fanpage.it ha selezionato per i suoi lettori cinque cose da fare a Milano per chi resta in città per le feste. A CityLife si potrà partecipare a ‘L'Avventura di Natale' di Lego Italia, alla Fabbrica del Vapore ci si potrà perdere nel labirinto cinematografico di Tim Burton e chi ama i dinosauri li potrà ammirare a grandezza naturale nella mostra Dinos Alive. Chi cerca un'esperienza più tradizionale, potrà fare affidamento alle numerose piste di pattinaggio installate in città, in particolare della più grande di tutte in Piazza Città di Lombardia, ma anche visitare il villaggio di Natale ai Giardini Indro Montanelli.

Lego Italia a CityLife, ‘L'Avventura di Natale'

A CityLife fino al 6 gennaio 2025 si può partecipare a ‘L'Avventura di Natale', un'iniziativa di Lego Italia, in collaborazione con SmartCityLife, che aderisce al progetto promosso dal Comune di Milano ‘Il Natale degli Alberi'. L'evento prevede una baita natalizia che, in piazza Tre Torri, ospita due escape room per adulti e bambini: una dedicata a Babbo Natale e l'altra all'Omino Pan di Zenzero. L'ingresso è gratuito, ma per entrare è necessario prenotarsi sul sito. All'interno dello Shopping District, invece, si potranno incontrare diverse installazioni a tema Lego che promuovono l’iniziativa benefica BuildToGive oltre alla mostra di tre opere realizzate da Riccardo Zangelmi, primo e unico Lego Certified Professional italiano.

Partner dell’iniziativa è Fondazione ABIO Italia ETS per il bambino in ospedale, insieme a Hearth4Children APS. Il progetto è stato concepito e realizzato da AADV Entertainment. ‘L'Avventura di Natale' è aperta al pubblico dalle 11 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 20. Il 24 e il 31 dicembre chiude alle 18, mentre il 25 dicembre e l'1 gennaio è aperta aperto solo il pomeriggio dalle 14:30 alle 20.

Il labirinto di Tim Burton alla Fabbrica del Vapore

Il labirinto di Tim Burton

Alla Fabbrica del Vapore, fino al 9 marzo, si potrà visitare il ‘Tim Burton’s Labyrinth', dedicato alle opere cinematografiche del regista statunitense. La mostra, promossa dal Comune di Milano, è presentata da Alveare Produzioni, LETSGO Company in collaborazione con lo stesso Tim Burton. Attraverso il labirinto si possono incontrare le scenografie ambientali dei film e i disegni originali come le prime bozze e le sequenze animate. In tutto sono esposti oltre 150 tra dipinti e bozzetti originali, 55 opere d’arte animate, 21 figure a grandezza naturale provenienti dai set dei film.

Il lunedì e il martedì il labirinto di Tim Burton è chiuso al pubblico. Si potrà accedere mercoledì e giovedì dalle 17 alle 20, venerdì e sabato dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 21. La domenica è aperto dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20. Aperture speciali previste per il 25 dicembre, l'1 e il 6 gennaio.

Dinos Alive, Natale tra i dinosauri

In via Barnaba Oriani, 27, in zona Garegnano, i bambini con le loro famiglie potranno vedere più di 40 dinosauri a grandezza naturale grazie a ‘Dinos alive'. Tra loro anche il T-Rex, lo stegosauro e il velociraptor che potranno essere ammirati anche nei loro habitat naturali grazie alla tecnologia VR. È presente anche lo spazio interattivo chiamato ‘Esperti in erba', dove i bambini potranno diventare paleontologi e addomesticare alcuni dinosauri. Infine, ci si potrà immergere nelle profondità dei mari con la tecnologia di video-mapping.

‘Dinos alive' è aperta lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 19, venerdì dalle 10 alle 20, sabato dalle 9 alle 20 e domenica e festivi dalle 9 alle 18. I biglietti d'ingresso di possono acquistare dal sito ufficiale. Gli adulti pagano 11,90 euro, mentre i bambini 8,90 euro.

A Natale non può mancare la pista di pattinaggio. La più grande tra quelle coperte nella città di Milano è stata installata in Piazza Città di Lombardia, con la sponsorizzazione di 02Ice. La pista è aperta domenica, lunedì e martedì dalle 10:00 alle 21:00, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10:00 alle 23:00. Il listino prezzi si può vedere sul sito ufficiale, mentre le scolaresche, la mattina e solo su prenotazione, potranno accedere a costi agevolati.

Le associazioni sportive potranno accedere alla pista gratuitamente (su prenotazione) il mercoledì dopo le 21. Il giovedì, dalle 21, sarà possibile assistere, pattinando, alla proiezione di alcuni film. Il venerdì, invece, saranno organizzati eventi come appuntamenti musicali e il sabato dj set.

Il villaggio di Natale ai Giardini Indro Montanelli

Il villaggio di Natale ai Giardini Indro Montanelli

Infine, fino al 6 gennaio si potrà visitare il ‘Milano Christman Village‘ all'interno dei Giardini Indro Montanelli, in zona Porta Venezia a Milano. Tra giostre e street food, si possono incontrare anche Babbo Natale e Mamma Natale nelle loro case.