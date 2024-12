video suggerito

Le migliori piste di pattinaggio sul ghiaccio a Milano per l'inverno 2024 Con il freddo a Milano tornano anche le piste di pattinaggio. Stazione Centrale, piazza Sempione e palazzo della Regione: ecco dove si trovano le più belle, con orari e prezzi.

Torna l’inverno a Milano e trovare attività da fare all’aperto con il freddo diventa più difficile. Andare a pattinare sul ghiaccio può essere la soluzione ideale per un pomeriggio tra amici, un sabato sera alternativo o una domenica in famiglia.

Quest’anno a Milano le piste di pattinaggio sono tante e ovunque. Le più grandi sono quelle in Stazione Centrale, in piazza Sempione e al palazzo della Regione. Ma vediamo tutte le piste aperte in città nel periodo natalizio, con orari e prezzi.

Natale a Palazzo Lombardia

Perfetta per quando piove o nevica: la pista di pattinaggio in Pizza Città di Lombardia è all’aperto ma coperta. Le settimane sono ricche di appuntamenti: il giovedì dalle 21 si può assistere pattinando alla proiezione di alcuni film. Il venerdì si esibiscono dal vivo cantanti e cantautori, mentre il sabato è dedicato al dj set.

Data : 30 novembre 2024 – 28 gennaio 2025

: 30 novembre 2024 – 28 gennaio 2025 Orari : da domenica a mercoledì dalle 10 alle 21. Giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 23. Il 24 e il 31 dicembre dalle 10 alle 18. Il 25 dicembre dalle 15 alle 21.

: da domenica a mercoledì dalle 10 alle 21. Giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 23. Il 24 e il 31 dicembre dalle 10 alle 18. Il 25 dicembre dalle 15 alle 21. Costi: ingresso e noleggio dei pattini a 9 euro per un'ora, 15 euro per due ore. Entrando con il propri pattini, il prezzo è di 7 euro per un'ora, 10 euro per due.

Sensation Winter in Stazione Centrale

Piazza Duca d’Aosta torna ad ospitare la pista di pattinaggio di Sensation Winter. L’ingresso alla pista è gratuito, con la possibilità di noleggiare pattini e pinguini a pagamento. L’albero di natale, le scenografie e le proiezioni sulla facciata della stazione contribuiscono a rendere l’atmosfera ancora più magica.

Data : dal 7 dicembre al 6 gennaio

: dal 7 dicembre al 6 gennaio Orari : aperto dalle ore 10:00 alle 23:00

: aperto dalle ore 10:00 alle 23:00 Costi: ingresso gratuito, noleggio dei pattini a 8 euro.

Pattinare in piazza Sempione

Pattinare sotto l'arco della Pace in Piazza Sempione: un'esperienza da veri milanesi. La pista, con una superficie di 364 metri quadrati, si trova all'interno di un villaggio di Natale e l'accesso è regolato con turni da 30 minuti.

Data : dal 7 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025.

: dal 7 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025. Orari : aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19.

: aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19. Costi: ingresso e noleggio pattini a 4 euro.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazzale Selinunte

Per il terzo anno consecutivo torna anche la pista di pattinaggio lungo viale Aretusa, all'angolo con via Rembrandt. L'ingresso è gratuito per chi parteciperà ai corsi che si svolgono nell'ex mercato coperto di piazzale Selinunte.

Data : dal 5 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

: dal 5 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Orari : nei giorni feriali dalle 15 alle 20, nei weekend e nei festivi dalle 10 alle 20.

: nei giorni feriali dalle 15 alle 20, nei weekend e nei festivi dalle 10 alle 20. Costi: ingresso e noleggio pattini per 7 euro.

Le piste sul ghiaccio nei Giardini Indro Montanelli

Chi in questo periodo passeggerà nei Giardini Indro Montanelli troverà non una ma ben due piste di pattinaggio sul ghiaccio. Oltre a quella all'aperto, adatta a tutti, c'è infatti una pista riscaldata e al coperto, dedicata ai bambini fino agli 8 anni e ai principianti fino ai 10 anni, accompagnati dai genitori. L'ingresso vale un'ora, ma per chi porta i propri pattini non ci sono limiti di tempo. Per i principianti è possibile anche prendere lezioni di pattinaggio a pagamento.

Data : 16 novembre 2024 – 6 gennaio 2025

: 16 novembre 2024 – 6 gennaio 2025 Orari : tutti i giorni dalle 10 alle 21. Il 24 e il 31 dicembre dalle 10 alle 18. Il giorno di Natale dalle 15 alle 19.

: tutti i giorni dalle 10 alle 21. Il 24 e il 31 dicembre dalle 10 alle 18. Il giorno di Natale dalle 15 alle 19. Costi: 12 euro per gli adulti, 10 auro per i bambini sotto i 130 cm di altezza.

Le altre piste da pattinaggio in città

Darsena , Piazza Ventiquattro Maggio, dal 7 dicembre al 28 gennaio.

, Piazza Ventiquattro Maggio, dal 7 dicembre al 28 gennaio. Villa Litta , Viale Affori 21, dal 16 novembre al 6 gennaio.

, Viale Affori 21, dal 16 novembre al 6 gennaio. Piazza Gramsci , dal 22 novembre al 23 gennaio.

, dal 22 novembre al 23 gennaio. Piazza Frattini, dal 1° dicembre al 7 gennaio.