Sagre a Milano e in Lombardia nel weekend del 26 e 27 ottobre: dove trovare le feste e le fiere più belle Sarà un weekend ricco di sagre a Milano ma più in generale in tutta la Lombardia. Tra le principali nel capoluogo meneghino ci sono: MiVeg, Cmb Wine experience. In provincia, invece, tra gli eventi principali ci saranno: la Sagra della zucca a Mezzago (Monza e Brianza) la Sagra della taragna a Spirano (Bergamo) e la Sagra della mostarda a Cremona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

Nonostante le previsioni meteorologiche non sembrano essere delle migliori, sarà un weekend all'insegna delle sagre, tanto a Milano, quanto più in generale in tutta la Lombardia. Tra gli appuntamenti più importanti si registrano nel capoluogo meneghino: il MiVeg (l'evento vegano dedicato al rispetto degli animali) e il Cmb Wine experience (evento dedicato ai migliori vini premiati al concorso mondiale di Bruxelles)

In provincia, invece, tra gli eventi principali ci saranno: la Sagra della zucca a Mezzago (Monza e Brianza) la Sagra della taragna a Spirano (Bergamo) e la Sagra della mostarda a Cremona.

MiVeg – Lombardia

Il grande evento vegano si terrà da sabato 26 a domenica 27 ottobre, negli East End Studios in via Mecenate 88A, nella zona orientale di Milano. L'appuntamento sarà dedicato al rispetto degli animali. Durante i due giorni, ci saranno più 100 padiglioni che ospiteranno prodotti cruelty-free, ovvero pietanze che non sono state testate su animali o ottenute da organi di animali. Inoltre, il programma sarà ricco di appuntamenti culturali, artistici e ambientali, con conferenze e seminari su cucina, nutrizione e attivismo in difesa degli animali.

CMB Wine Experience – Lombardia

A pochi passi dal Duomo, il 26 e il 27 ottobre, i chiostri di San Barnaba (Milano) ospiteranno la prima edizione del Cmb Wine Experience, l'evento dedicato ai migliori vini premiati al Concorso Bruxelles. Più di cento cantine da tutto il mondo offriranno degustazioni di oltre 200 etichette. Il programma include masterclass gratuite guidate da esperti. Ci sarà anche la possibilità di acquistare direttamente dagli espositori.

Streeat Food Truck Festival

Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre alla Fabbrica del Vapore, in via Procaccini (Milano) arrivano due festival imperdibili: Street Culture, il nuovo festival sulla cultura di strada e Streeat Food Festival, dedicato al cibo di strada. Tra le specialità previste che potranno essere degustate dai visitatori ci saranno: piatti della cucina greca, cannoli siciliani, hamburger e fritture varie. Tra i food truck presenti: Dalila’s Street Bakery, Food Shack, Marchese Cannoli, Trentintrac, Scottadito e tantissimi altri.

Colline in Bolle – Lombardia

Villa Mirra a Cavriana (Mantova) ospiterà tra il 26 e il 27 ottobre Colline in Bolle, un evento dedicato ai migliori spumanti della regione. I visitatori potranno degustare le bollicine e dell'ottimo caviale. In aggiunta, sabato 26 si terrà un convegno dedicato alle eccellenze lombarde. L’obiettivo dell'evento è valorizzare le diverse espressioni degli spumanti lombardi, evidenziando l’orgoglio e l’impegno nel promuovere il patrimonio vinicolo della regione.

Sagra della cassoeula e dei bolliti misti

Sagra della cassoeula e dei bolliti misti si terrà nel fine settimana nel centro sportivo di Senago (Milano) in via G. Di Vittorio 2. La cassouela è un piatto a base di verza e carne di maiale, tipico della tradizione lombarda.

Tra i piatti celebri che saranno a disposizione dei clienti ci saranno anche: risotto alla milanese, casoncelli burro salvia e pancetta, pizzoccheri alla valtellinese, bolliti misti con salsa verde e mostarda, cassoeula, trippa, tagliata di manzo al rosmarino, polenta e zola, polenta e porcini

La manifestazione si terrà all'interno della struttura riscaldata.

Sagra della Polenta taragna

La sagra della Polenta taragna sarà dal 26 al 27 ottobre, al Palaspirá di Spirano (Bergamo) Saranno a disposizione dei clienti diversi piatti tipici, il mercatino con le genuinità del territorio, condite da serate musicali dove potranno divertirsi anche i più piccoli.

Castanea 2024: alla scoperta delle castagne

I Castanicoltori del Misma hanno organizzato la nuova edizione di Castanea a Pradalunga (Bergamo) dove ci sarà una rassegna di incontri, visite guidate e approfondimenti dedicati al frutto autunnale per eccellenza, la castagna. La manifestazione, dedicata all'esaltazione della cultura e dei sapori della castagna del Misma, anche quest'anno tante novità dove non mancheranno degustazioni di prodotti a base di castagne.

Fiera di Sant'Andrea 2024

Appuntamento con la 407esima Fiera di Sant'Andrea, che si terrà dal 25 al 28 ottobre a Oggiono, (Lecco) L'iniziativa prevede una mostra zootecnica con premiazione per i migliori capi, un'esposizione di prodotti tipici gastronomici e artigianali del territorio e la presenza di laboratori didattici con l’obbiettivo di valorizzare la realtà agricola locale.

La festa, che inizia il venerdì sera e si protrae fino alla sera del lunedì successivo, vede coinvolte migliaia di persone: espositori, organizzatori e pubblico che arriva da ogni luogo della Regione. La fiera si svolge in Viale Vittoria con grande assortimento di bancarelle e, nello spazio a destra, dopo l'incrocio, si espongono le macchine agricole ed il bestiame proveniente dalle varie realtà agricole della zona.

Sagra della Zucca di Mezzago 2024

Nei due weekend da venerdì 18 a domenica 20 e da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2024 torna a Mezzago (Monza e Brianza) la Sagra della Zucca. L'appuntamento è nel salone interno di Palazzo Archinti (piazza Libertà), che diventa per l'occasione un vero e proprio ristorante.

Tra i piatti del menù sono da segnalare i tortelli caserecci di zucca con burro fuso oppure al ragù di salamella, il risotto con zucca o gorgonzola, la vellutata di zucca vegana, la zucca al forno, lo strudel di zucca e la crostata di zucca. Per l'occasione vengono utilizzate esclusivamente zucche coltivate a Mezzago.

Sagra della Mostarda Cremona

Il tema della decima edizione del Festival è "Contaminazioni di gusti: viaggio della Mostarda di Cremona nei profumi del mondo" e punta ad esplorare come la mostarda, con le sue radici profondamente ancorate alla cultura cremonese, possa essere reinterpretata e arricchita dai sapori e dai profumi provenienti da tutto il mondo.

I partecipanti potranno intraprendere un viaggio gastronomico attraverso la fusione di tradizioni e di innovazioni, mentre il Villaggio della Mostarda, allestito a Cremona in Piazza Roma sarà visitabile per tutto il weekend.