Giornate FAI d'autunno 12 e 13 ottobre: i luoghi più belli da visitare a Milano e in Lombardia Sabato 12 e domenica 13 ottobre tornano le giornate del Fai: chiese, giardini e palazzi storici apriranno le loro porte ai visitatori. Ecco alcuni dei posti più belli da esplorare.

A cura di Giorgia Venturini

Tornano le Giornate Fai in Lombardia. L'appuntamento è per sabato 12 e domenica 13 ottobre in tanti luoghi di cultura. Da non perdere i posti nel centro storico di Milano che per l'occasione apriranno le porte ai visitatori. Non solo Milano: ogni provincia lombarda ha chiese, giardini e palazzi storici che rientrano nel lungo elenco delle meraviglie firmate Fai. Ecco dove vi consigliamo di andare.

Cosa visitare a Milano durante le giornate FAI di ottobre 2024

A regalare sempre più posti da esplorare è ancora una volta il capoluogo lombardo. La sua storia e i diversi centri di Milano richiamano gente da tutta Italia. Ecco quali sono i luoghi segnalati dal Fai per un weekend in città:

Campus La Masa – Bovisa del Politecnico di Milano

"L'opera mia più bella", Giuseppe Verdi

Caselli daziari di Porta Nuova

Chiostro Cappuccio nel centro storio di Milano

Dolce&Gabbana Beaty

Fondazione Cariplo

palazzina appiani

Palazzo Cusani

La sede dei vigili urbani di Milano

Palazzo Isinbardi

Palazzo Lombardia e il suo belvedere

Piscina Cozzi

Rifugio antiaereo – piazza Grandi

Sede e studi Rai di corso Sempione

Villa Necchi Campiglio

I luoghi FAI da visitare in Lombardia il 12 e 13 ottobre

Le più belle meraviglie della Lombardia non le regala solo Milano. In giro per la Lombardia ci sono tantissimi posti che meritano di essere visitati e le giornate del Fai sono l'occasione giusta. Eccone almeno dieci di questi:

Mulino fuori porta mattina e casa del contadino a Covo, in provincia di Bergamo

Palazzo Moroni, Bergamo

Villa Amalia, Erba, in provincia di Como

Villa Fogazzaro Roi, Val solda, frazione di Oria, provincia di Como

Palazzo Vescovile, Cremona

Teatro comunale "Gonzaga" e castello Ostinao, Cremona

Santuario della Besta vergine del moletto, Limonta, in provincia di Lecco

Chiesa di San Filippo Neri e la Maddalena, Lodi

Teatro sociale di Villastrada, Dosolo, in provincia di Mantova

Santa Maria in campo a Cavenago Brianza, in provincia di Monza e Brianza