video suggerito

Artigiano in fiera a Milano 2024: come avere i biglietti gratis, gli espositori e le date Tutto pronto per l’edizione 2024 di Artigiano in Fiera, amatissimo evento milanese dedicato all’artigianato e alle piccole imprese. Saranno otto i padiglioni che dal 30 novembre all’8 dicembre 2024 ospiteranno 2.800 artigiani provenienti da 90 Paesi, con 27 ristoranti e 20 Luoghi del Gusto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna uno degli appuntamenti più attesi del Natale milanese, che dal 30 dicembre all'8 dicembre prende posto negli spazi di Fieramilano Rho. È Artigiano in Fiera, l'evento che dal 1996 attrae migliaia e migliaia di visitatori desiderosi di accaparrarsi panettoni speciali e prodotti alimentari unici, gioielli, vestiti e accessori, arredi creati a mano da artigiani e piccole imprese di tutta Italia e tutto il mondo.

Artigiano in Fiera 2024 si svolgerà all’interno di 8 padiglioni che ospiteranno circa 2.800 artigiani da 90 paesi, oltre a 27 ristoranti e 20 Luoghi del Gusto dove sarà possibile assaggiare le ricette di tutti i continenti. Gli stand saranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. L'ingresso è gratuito: i visitatori dovranno soltanto registrarsi sul sito artigianoinfiera.it, lasciare la propria mail e scaricare il pass. I biglietti saranno utilizzabili tutti i giorni, senza alcuna limitazione sull'orario.

Come avere i biglietti gratis per la fiera dell'artigianato

Per partecipare all'evento internazionale Artigiano in Fiera 2024 è necessario registrarsi per ottenere un pass d'accesso, completamente gratuito. I minori di 14 anni non hanno bisogno di registrarsi, purché entrino con un adulto già munito di pass. Il pass personale si scarica sul sito artigianoinfiera.it ed è valido per tutti i giorni dell'evento, dalle 10 alle 22.30. È sufficiente inserire il proprio indirizzo mail nell'apposita casella: così si potrà ricevere automaticamente il proprio pass personale e gratuito sulla casella di posta elettronica fornita in sede di registrazione, e di conseguenza stamparlo o salvarlo sul cellulare.

Le date della fiera a Milano

Artigiano in Fiera è aperto al pubblico da sabato 30 novembre a domenica 8 dicembre 2024.

Gli espositori e la mappa

Qui a questo link si può trovare la mappa di Artigiano in Fiera 2024. Con la cartina sarà possibile orientarsi tra gli 8 padiglioni della Fiera a Rho, che accolgono artigiani da tutte le regioni d'Italia e ogni parte del globo.