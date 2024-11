video suggerito

Eicma 2024, la mostra delle moto che celebra i 110 anni dell’evento: le date, il programma e i biglietti Dal 5 al 10 novembre 2024 a Milano Fiera Rho si svolge Eicma, la più importante fiera delle moto al mondo. Quest’anno celebra il 110° anniversario ed è organizzata in 8 padiglioni che ospitano più di 700 espositori. Per l’ingresso è necessario il biglietto che si può acquistare anche online. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Eicma 2023 (foto da LaPresse)

Inizia oggi, martedì 5 novembre 2024, la nuova edizione della Esposizione internazionale ciclo motociclo e accessori conosciuta con l'acronimo di Eicma negli spazi di Milano Fiera Rho. Si tratta della fiera, che celebra quest'anno il suo 110° anniversario, dedicata alle moto più importante e longeva del mondo. Fino al 10 novembre, gli appassionati di motociclismo potranno visitare oltre 700 espositori sparsi in otto padiglioni diversi e assistere a eventi come la Champions Charity Race che riunisce campioni come Casey Stoner, Loris Capirossi e Danilo Petrucci. Per l'ingresso, è necessario il biglietto che si può acquistare in prevendita sul sito di Eicma.

Quando e dove si tiene la fiera Eicma 2024

La fiera inizia il 5 novembre e termina il 10 novembre. Per i primi due giorni, 5 e 6 novembre, l'ingresso è consentito dalle 8:30 alle 18:30 ma solo per operatori e stampa. I padiglioni apriranno al grande pubblico il 7, l'8, il 9 e il 10 novembre dalle 9:30 alle 18:30.

Eicma si svolgerà tutta a Milano Fiera Rho. Ci sono in tutto più di 700 espositori diretti, di cui gran parte provenienti da 45 Paesi diversi.

Il programma della fiera

Il palinsesto prevede, oltre alle esposizioni, anche alcune esibizioni come prove su strada, eventi e gare. Tra tutte, spicca la Champions Charity Race in cui si sfideranno campioni di motociclismo come Stoner, Mamola, Rea, Capirossi, Petrucci, Bayliss, Botturi e Cerutti.

È stata allestita un'area dedicata ai videogiochi motorsport. Salendo in sella a una moto, si può provare un'esperienza immersiva di gioco grazie ai vari simulatori. Altre aree speciali sono l'arena MotoLive, lo spazio commerciale Temporary Bikers Shop, l'area e-bike e l'area Your Urban Mobility dedicata alla mobilità in città.

Come accedere: prezzi e dove acquistare i biglietti

I biglietti per accedere alla fiera si possono acquistare sul sito di Eicma, a 20 euro più commissione, o in cassa a 25 euro. È previsto anche l'ingresso ridotto pomeridiano, quindi con entrata a partire dalle 13:30, a 14 euro online e 19 euro in cassa. I bambini fino ai 3 anni possono entrare gratuitamente, mentre dai 4 ai 13 anni pagano 10 euro online e 12 euro in cassa (7 euro e 10 euro i ridotti pomeridiani). I visitatori con disabilità e i loro accompagnatori possono entrare gratuitamente.

Per quanto riguarda i parcheggi, i motociclisti possono parcheggiare gratuitamente al PM1 (coperto). Chi arriva in auto può approfittare dell'iniziativa di Atm e Comune di Milano per sabato e domenica con 10mila parcheggi gratuiti (previa prenotazione, effettuabile a fronte dell’acquisto anticipato del biglietto Eicma) negli interscambi delle metropolitane ad Abbiategrasso, Cascina Gobba, Famagosta, Forlanini, Lampugnano, Maciachini, Molino Dorino, Rogoredo-Santa Giulia, San Donato e San Leonardo.