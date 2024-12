video suggerito

Sant'Ambrogio 2024, gli eventi in programma il 7 e l'8 dicembre a Milano per la festa del patrono Il 7 dicembre si festeggia a Milano Sant'Ambrogio, patrono della città, Per l'occasione in quel giorno e nel giorno successivo il capoluogo lombardo si popola di eventi, alcuni dei quali segnano anche l'inizio del periodo natalizio a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Il 7 dicembre si festeggia a Milano il santo patrono Sant’Ambrogio. La leggenda racconta che il vescovo sconfisse il demonio con un calcio. Il 7 dicembre di ogni anno si svolge a Milano la messa presieduta dal cardinale arcivescovo del capoluogo meneghino nella Basilica a lui dedicata dove sono conservate anche le sue spoglie.

Il 7 dicembre si svolgerà sia la cerimonia per la consegna degli Ambrogini d'Oro che la prima al Teatro della Scala. Ecco quali sono tutti gli eventi in programma per il 7 dicembre e l'8 dicembre.

Prima della Scala

Dove si svolgerà: Teatro Alla Scala

Orari: 18.00

Costi: da 130 euro a 3.200 euro

La Prima della Scala, come di consueto, si terrà il 7 dicembre al Teatro Alla Scala. Quest'anno la stagione aprirà con l'opera La forza del destino di Giuseppe Verdi. I biglietti, che vanno da un costo di 130 euro a uno di 3.200 euro, sono già quasi tutti esauriti.

Prima “diffusa” della Scala

Dove si svolgerà: 37 sedi di 9 municipi

Orari: 18.00

Costi: gratuito

La rassegna della Prima Diffusa si svolgerà dall'1 dicembre all'11 dicembre. Durante la Prima della Scala, prevista per il 7 dicembre, sarà possibile vedere la Prima Diffusa in diversi luoghi di Milano e in tutti i Municipi. Sarà infatti possibile vederla da Ottagono, in Galleria Vittorio Emanuele, al Teatro Dal Verme, nella Casa Circondariale San Vittore, al Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano, alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, all'Heracles Gymnasium, all'Auditorium Gaber a Palazzo Pirelli, all'Auditorium Stefano Cerri, alla Sala Gregorianum, al Liceo Virgilio, al Cohbiblio Lambrate, all'Edelweiss, al Wow Spazio Fumetto, al Cam Parea, alla Casa dell'Accoglienza Enzo Jannacci, alla Comunità per minori non accompagnati Oklahoma, al PACTA dei Teatri, al Magazzino Musica, al Padiglione Chiaravalle, al Teatro della Casa di Reclusione Milano Opera, al Teatro Edi/Barrio's, all'Auditorium Mudec, alla Canottieri San Cristoforo, al 7Centro Pime, al Teatro PuntoZero c/o Istituto Penale per i minorenni Cesare Beccaria, allo Spazio Teatro 89.

E ancora: al Mare Culturale Urbano, al Pio Albergo Trivulzio, alla Villa Scheibler, all'Auditorium Enzo Baldoni, alla Cineteca Milano Mic – Ex Manifatture Tabacchi, allo Spirit De Milan, al Medicinema, alla Porta di Milano, al Mumac, al Castello Visconteo di Abbiategrasso e alla Cineteca Milano Area Metropolis.

Fiera Oh Bej! Oh Bej!

Dove si svolgerà: Castello Sforzesco

Orari: dalle 8.30 alle 21

Costi: gratuito

Da giovedì 5 dicembre e fino all'8 dicembre si svolgerà la Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! nelle aree vicine al Castello Sforzesco e a Parco Sempione. Si potranno trovare diversi mercatini di artigianato locale, dolci, giocattoli, fiori, libri e altri oggetti.

Consegna degli Ambrogini

Dove si svolgerà: Teatro Dal Verme

Orari: 10.30

Sabato 7 dicembre, come da tradizione, saranno consegnati gli Ambrogini d'Oro dal sindaco di Milano Giuseppe Sala a diverse persone che si sono distinte nella città di Milano. La cerimonia inizierà alle 10.30 al Teatro Dal Verme che si trova in via San Giovanni sul Muro 2. L'ingresso sarà libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Artigiano in Fiera

Dove si svolgerà: Fieramilano Rho

Orari: dalle 10 alle 22.30

Costi: gratuito

Dal 30 dicembre e fino all'8 dicembre si potrà entrare negli spazi di Fieramilano Rho per l'Artigiano in Fiera. All'interno ci saranno otto padiglioni con circa 2.800 artigiani da novanta Paesi. Ci saranno inoltre 27 ristoranti e venti luoghi del gusto dove sarà possibile assaggiare diverse ricette. È aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22.30 e l'ingresso è gratuito.