Mercatini e villaggi di Natale nel weekend del 30 novembre e 1 dicembre: gli eventi per regione Nel weekend del 30 novembre e del 1 dicembre 2024 sono tante le regioni italiane che animeranno i loro centri storici con mercatini e villaggi di Natale: dal Trentino alla Campania, scopriamo tutti gli eventi regione per regione.

A cura di Arianna Colzi

Per il primo weekend di dicembre l'atmosfera natalizia entra nel vivo. Le sagre d'autunno lasciano il posto a villaggi di Natale, mercatini e tante attività che ci proiettano nelle settimane precedenti al Natale. Dal Trentino alla Lombardia, passando per Bolzano, Vipiteno, Cernobbio e Arezzo, il weekend è il momento perfetto per perdersi tra le casette in legno, comprare regali o anche soltanto godersi un bicchiere di vin brulé insieme a qualche prodotto tipico da gustare.

I mercatini di Natale in Trentino nel weekend del 30 novembre e 1 dicembre

Il Trentino Alto Adige si illumina preparandosi al periodo più bello dell'anno. A Lagundo, piccolo comune in provincia di Bolzano, nella piazza della chiesa, si terrà fino al 1 gennaio il tradizionale mercatino di Natale, tra vin brulé, dolci tradizionali e tante attività anche per i bambini. Da venerdì 29 il mercatino si tiene ogni weekend, mentre dal 27 dicembre al 1 gennaio il mercatino resterà aperto tutti i giorni. Sempre a Lagundo, l'azienda che produce la birra FORST inaugura la Foresta Natalizia, aperta dal 20 novembre al 23 dicembre dal mercoledì alla domenica mentre dal 25 dicembre al 6 gennaio sarà aperto tutti i giorni. Nella Sala Sixtus e nel rifugio è possibile per trovare anche la casa di dolci e la splendida pista di pattinaggio. Come se fosse un mercatino, troviamo anche il Pavillon FORST.

Questo weekend inaugurano anche il meraviglioso mercatino di Bolzano e quello di Vipiteno, che fino al 6 gennaio illumineranno i centri delle rispettive città. Il Mercatino di Natale in Piazza Città animerà il centro storico con il tema campane, che risuonano dalla Torre delle Dodici che domina sul centro città addobbato a festa e dove è stato installato un carillon. Le campane scandiscono le giornate dell’Avvento mentre le vie del centro medievale si arricchiscono con le decorazioni natalizie, le bancarelle, le luci, il profumo del vin brûlé e dei dolci tipici, come i Zelten o lo Strudel, appena sfornati. Quello di Vipiteno è uno dei cinque mercatini di Natale originali dell’Alto Adige (gli altri sono Merano, Bolzano, Bressanone, Brunico).

Dove trovare i mercatini di Natale a Milano e in Lombardia

Anche in Lombardia non mancano le attività natalizie. In Piazza Gae Aulenti a Milano inaugura il Portanuova PoP XMAS. Dal 30 novembre al 6 gennaio, nel quartiere di Portanuova inaugura un percorso immersivo fatto di installazione luminose, mercatini natalizi e un albero interattivo. Inaugurano anche i mercatini di Natale in Piazza Duomo domenica 1 dicembre e fino al 6 gennaio: le storiche casette in legno tra artigianato e stand gastronomici sono aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 22. Tra i principali villaggi di Natale in Lombardia troviamo anche quelli a Bergamo, che animeranno il centro storico. la Città dei Balocchi a Cernobbio, inaugurata lo scorso 23 novembre 2024 e che rimarrà aperta il 6 gennaio 2025, a Villa Erba. Anche a Livigno inaugura il 29 novembre un villaggio di Natale che resterà aperto fino al 24 dicembre a 1800 metri ad alta quota, tra prodotti d'artigianato e cose da degustare. Villaggio di Natale anche a Grazzano Visconti: nel borgo medievale fino al 6 gennaio, tanti prodotti e attività per famiglie e bambini, oltre a spettacoli al Teatro di Natale, la casa di Babbo Natale e il Circo degli Elfi.

Villaggi di Natale e mercatini in Toscana nel weekend del 30 novembre e 1 dicembre

In Toscana tanti appuntamenti con il Natale. Dal villaggio Tirolese ad Arezzo, passando per il tradizionale mercatino di Natale in piazza Santa Croce a Firenze, sono tante le attività di Natale che inaugurano il mese di dicembre. Uno dei mercatini più caratteristici è quello di Montepulciano con "Natale a Montepulciano" che torna con la sua undicesima edizione con oltre 70 casette in legno, tra idee regalo e prodotti gastronomici. Altra attività, infine, a Pisa, con la Fabbrica di Babbo Natale che offre un meraviglioso villaggio degli elfi e workshop a tema natalizio agli Arsenali Repubblicani della città.

Eventi natalizi e mercatini di Natale a Roma e nel Lazio

Nel Lazio, invece, l'atmosfera di Natale illumina Roma e le altre città. Il più celebre dei mercatini di Natale, quello di piazza Navona, animerà la Città Eterna a poche settimane dall'inizio dell'anno del Giubileo 2025: le bancarelle offriranno dolci tipici, prodotti artigianali in legno, decorazioni e idee regalo. A Villa Borghese, invece, arriva il Christmas World ovvero un villaggio natalizio con decine e decine di attrazioni. Villaggio di Natale anche al laghetto dell'EUR, dove le luminarie tra musica e intrattenimento per famiglie accompagneranno il periodo pre natalizio.

I mercatini di Natale in Campania nel weekend del 30 novembre e 1 dicembre

Da sabato 30 novembre al 22 dicembre 2024 ogni weekend nel borgo splendido di Sant’Agata De’ Goti, in provincia di Benevento, si trasforma in un villaggio natalizio, tra artigianato locale e prodotti enogastronomici.Mercatini di Natale anche a Sorrento e a Casertavecchia, con le luminarie d'autore che animeranno il periodo pre natalizio.