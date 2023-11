Dove si trova il villaggio di Babbo Natale: tutto quello che devi sapere per un viaggio in Lapponia La Lapponia è una destinazione magica e affascinante soprattutto in questo periodo: in migliaia si recano a Rovaniemi per visitare il villaggio di Babbo Natale.

A cura di Giusy Dente

Rovaniemi

Siamo proprio in quel periodo dell'anno: quello delle tisane, dei maglioni extralarge, delle commedie romantiche, delle canzoncine, del profumo di cannella nell'aria. È novembre e ciò significa che è ufficialmente anche il momento di pensare al Natale. Ovunque l'icona delle festività è Babbo Natale. Ma anche se l'uomo barbuto vestito di rosso è conosciuto e amato in ogni angolo del mondo, c'è un posto in particolare a cui è legato e dove è possibile andare a fargli visita. È in Lapponia che si respira in pieno l'atmosfera natalizia.

Quando apre la casa di Babbo Natale in Lapponia

Nessuno conosce con esattezza la posizione della casa di Babbo Natale, luogo avvolto dalla leggenda. Esiste però un altro luogo che ha eletto a residenza di rappresentanza: è il suo ufficio, raggiungibile da chiunque voglia fargli visita e da chiunque voglia immergersi completamente in un clima di festa. Si tratta, in realtà, di un vero e proprio villaggio abitato da renne, elfi e gnomi. Da qui Joulupukin (questo è il nome di Santa Claus in finlandese) accoglie i turisti e risponde alle letterine dei bambini.

Nel villaggio, infatti, c'è anche un ufficio postale. Manca una settimana esatta all'apertura: le porte si spalancheranno ufficialmente domenica 12 novembre. Si potrà seguire l'evento da tutto il mondo tramite live streaming. L'attrazione richiama più di 500 mila visitatori ogni anno. La costruzione del villaggio di Babbo Natale è recente. Risale alla seconda guerra mondiale, quando Rovaniemi fu quasi completamente distrutta.

Leggi anche La villa di lusso di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si trasforma in un villaggio di Natale per le feste

Eleanor Roosevelt, la moglie del presidente degli USA Franklin D. Roosevelt, giunse in città nel 1950 per assistere al processo di ricostruzione e, con l'occasione, per visitare il circolo polare artico. Per lei fu costruito un bungalow a 8 chilometri a nord della città, il primo del villaggio esistente oggi. Rovaniemi è diventata residenza ufficiale di Babbo Natale nel 2010. Oggi comprende diverse attrazioni, attività, negozi, ristoranti e bar.

Rovaniemi

Come arrivare al villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi

Finnair e Norwegian mettono a disposizione voli giornalieri tra Rovaniemi ed Helsinki. Eccezionalmente, per l'inverno e la primavera 2023-2024 sono stati istituiti anche collegamenti diretti per Rovaniemi dalle principali città europee: Milano, Napoli, Londra, Madrid, Manchester, Vienna, Amsterdam e altre. Da Helsinki sono disponibili anche diversi treni. Nello specifico sabato 4 novembre è decollato il primo nuovo volo Ryanair da Milano Bergamo alla Lapponia. La compagnia mette a disposizione quattro voli settimanali per la capitale Rovaniemi.

Rovaniemi

Cosa fare al Villaggio di Babbo Natale in Lapponia

Rovaniemi, come tutte le città della Lapponia, vive di attività all’aperto. Sono luoghi i cui abitanti hanno un legame molto stretto con la natura, quindi si organizzano gite in slitta, visite agli allevamenti di renne e alle fattorie, tour con gli husky. Tendenzialmente, Rovaniemi è coperta da un manto perenne di neve da novembre ad aprile, dunque in questo periodo si pratica molto sci di fondo, pesca nel ghiaccio, gite con le racchette, nuotate nei fiumi ghiacciati ed escursioni in motoslitta.

Qual è il periodo migliore per andare in Lapponia

Ovviamente il periodo natalizio è perfetto per chi è alla ricerca di un Natale diverso dal solito, per chi vuole vivere un'esperienza magica e fiabesca a stretto contatto con Babbo Natale. Ma la Lapponia offre tanti spunti interessanti anche nel resto dell'anno. Il periodo ideale per le attività invernali va da dicembre a marzo, a maggio la natura si risveglia dall'inverno nevoso, settembre è il mese autunnale per eccellenza in cui tutto si colora dei toni caldi della terra, da inizio giugno a inizio luglio si assiste al fenomeno del sole di mezzanotte. Ovviamente ci sono poi le aurore boreali: il periodo migliore per godere della loro bellezza è tra la fine di agosto e inizio aprile.

Quanto costa volare in Lapponia

In questo periodo dell'anno, un volo diretto da Napoli a Rovaniemi costa circa 350 euro, andata e ritorno. La tariffa più bassa da Milano Malpensa a Rovaniemi è, per la data del 16 dicembre, pari a 109 euro. Più costoso il ritorno, che a gennaio può superare anche i 400 euro.