Longyearbyen, il villaggio a nord del mondo dove la notte durerà tre mesi A Lonyearbyen nelle isole Svalbard (Norvegia settentrionale) tra poco scenderà la notte e sarà buio per mesi. È la Notte Polare a cui segue il Sole Eterno.

A cura di Giusy Dente

Aurora boreale a Longyearbyen

Longyearbyen è un luogo unico nel suo genere. Ci troviamo all'estremità nord del mondo: questo paesino fa parte delle isole Svalbard, che costituiscono la parte più settentrionale della Norvegia. Si affaccia direttamente sull’Adventfjord, un braccio dell’Isfjorden; invece l'altra parte è interamente circondata dalle montagne. Siamo a circa 1.316 chilometri dal Polo Nord, difatti Longyearbyen era il luogo il punto di partenza delle spedizioni che hanno condotto al polo gli esploratori. Alle isole Svalbard accade qualcosa di unico e raro: si può fare esperienza di due particolarissimi fenomeni astronomici. Si verificano, infatti, sia il Sole di Mezzanotte che la Notte Polare.

Longyearbyen

Che cos'è la Notte Polare, quando il sole non sorge mai

Chi si muove verso Lonyearbyen e le isole Svalbard in questo periodo, può essere testimone di uno spettacolo unico. Da novembre a febbraio, infatti, si può vivere l'esperienza della Notte Polare. Il sole trovandosi tra i 6 e i 12 gradi al di sotto dell’orizzonte, impedisce il diffondersi della luce crepuscolare. Significa che ci sono zero ore di luce e anche a mezzogiorno, insomma, si vede solo un leggero bagliore.

Isole Svalbard

Queste sono le condizioni perfette per avvistare l'Aurora Boreale e ammirarla in tutta la sua bellezza, completamente al buio. La Notte Polare riguarda tutte le latitudini oltre il Circolo Polare Artico e Antartico, ma con durate variabili. Mentre a Capo Nord il sole rimane sotto l'orizzonte per più di due mesi, alle Lofoten è buio per circa quattro settimane. Alle Svalbard il sole sparisce del tutto per tre mesi. Quali sono le fonti naturali di luce in questo lungo periodo? Le stelle, che brillano giorno e notte. E con loro la luna, per lo meno nelle serate limpide e senza nuvole. Oltre alle ciaspolate alla ricerca dell'Aurora Boreale, in questo periodo è gettonato l'ice cave tour, escursioni nelle grotte di ghiaccio da raggiungere in slitta o con lo snowcat.

Longyearbyen

Che cos'è il Sole di Mezzanotte, quando la luce non va mai via

D'estate si verifica il fenomeno opposto, il cosiddetto Sole di Mezzanotte (o Sole Eterno o Giorno Polare). Da aprile a fine agosto, infatti, il sole rimane fisso in alto nel cielo: 24 ore di luce continua. Il fenomeno si verifica per via dell’inclinazione dell’asse di rotazione terreste rispetto all'orbita eclittica: fa sì che il sole non tramonti mai.