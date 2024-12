Da Barcellona alla Lapponia, dieci mete da sogno per una vacanza a Natale

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Rovaniemi in Lapponia

Sono sempre di più le persone che scelgono di dire addio ai lunghi pranzi di Natale per fare un viaggio e godersi l'atmosfera delle festività. In molti vogliono un luogo che richiami le emozioni e i cliché del Natale, tra mercatini e luminarie. Dalla Lapponia fino alla Colombia, ecco 10 posti dove passare le festività tra tradizioni e suggerimenti originali.

Le dieci destinazioni per una vacanza di Natale

Per chi vuole vivere fino in fondo la magia del Natale Rovaniemi in Lapponia, Finlandia, è un posto incantato. In Finlandia Rovaniemi è il quartier generale del Natale, situato a nord del Circolo Polare Artico in Lapponia. Qui i bambini preparano biscotti di pan di zenzero con la signora Claus, si iscrivono alla Scuola degli Elfi o frequentano un corso di calligrafia per comporre le letterine e Babbo Natale. Sempre in Europa, Salisburgo e Oberndorf sono due città perfette per respirare l'atmosfera del Natale: Salisburgo è la città di nascita di Mozart e location delle riprese di Tutti insieme appassionatamente, nonché una città magica con le sue montagne innevate, architettura barocca e mercatini di Natale tradizionali. È anche la patria di Silent Night: il popolare inno fu eseguito per la prima volta nella vicina Oberndorf bei Salzburg la vigilia di Natale del 1818.

Sempre rimanendo in Europa, in Germania il mercatino di Norimberga è un'attrazione da non perdere. Il mercatino di Natale di Norimberga è un'istituzione tedesca, che tradizionalmente attira più di 2 milioni di visitatori ogni anno. Ha una lunga storia alle spalle: la sua storia risale al 1628. Per chi invece vuole vivere la magia del Natale con un tocco di poesia e romanticismo, Bath, gioiello nel Regno Unito, è la città ideale. Questa storica città dell'Inghilterra celebra sia il Natale che la nascita di Jane Austen con grande clamore. Il Jane Austen Centre, con la sua sala da tè Regency, è il posto migliore per conoscere la più famosa abitante della città. Il Theatre Royal, che Austen cita in Persuasione, offre un vasto calendario di spettacoli, mentre il mercatino di Natale di Bath ospita una moltitudine di chalet in legno che vendono prodotti artigianali tipicamente britannici in un caratteristico ambiente georgiano.

Per chi invece vuole passare Natale al caldo, un bel viaggio a Bogotà è un'idea poco convenzionale che non vi lascerà delusi. La capitale colombiana ad alta quota si illumina ogni anno con luci natalizie a volontà. La Ruta Navideña”, ovvero la via del Natale, vede tantissime persone che passeggiano nei luoghi più popolari della città per ammirare le luci abbaglianti. Il 7 dicembre, vigilia dell'Immacolata Concezione, si celebra il Día de las Velitas (giorno delle piccole candele). Segna ufficialmente l'inizio del Natale in Colombia. Le persone accendono piccole candele e lanterne di carta e le posizionano sui davanzali e sui balconi. Sempre in America Latina, San Miguel de Allende, in Messico, è perfetto per vivere il Natale tra piñatas, posadas e ponche che riassumono i festeggiamenti in questa colorata città.

Andando in Oriente, invece, San Fernando è la città più natalizia delle Filippine. La città, a nord-ovest di Manila, è famosa per il suo Festival delle Lanterne Giganti, che inizia il 14 dicembre e termina il 1° gennaio. La tradizione di San Fernando nella produzione di lanterne risale alla fine del XVIII secolo. Per chi invece vuole cogliere l'occasione per un viaggio davvero importante, Queenstown in Nuova Zelanda è perfetta per il Natale. I tradizionali colori natalizi rosso, verde e bianco assumono un significato completamente nuovo in Nuova Zelanda. Qui il rosso rappresenta il pōhutukawa (l'albero di Natale fiorito rosso rubino della Nuova Zelanda). Il bianco rappresenta le spiagge sabbiose incontaminate e il verde il kiwi. Gli amanti del caldo che vogliono raggiungere Babbo Natale in pantaloncini da surf devono assolutamente recarsi a Queenstown, dove le calde temperature estive permettono di fare jetboat, river surf o parapendio sul lago Wakatipu.

Le grandi capitali, poi, sono le mete perfette per un Natale fatto di esperienze e spettacoli mozzafiato. Il Rockefeller Center è il cuore del Natale a New York. La sua famosa pista di ghiaccio esiste dal 1936; l'albero decorato è una tradizione natalizia dal 1931, mentre la vicina Radio City ospita ogni anno lo spettacolo natalizio con le Rockettes. All'angolo sud-ovest di Central Park, Columbus Circle ospita più di 100 bancarelle che vendono vestiti, regali, snack e bevande all'Holiday Market. In Europa, invece, Barcellona è un'ottima città per festeggiare il Natale come si deve: da non perdere il Giorno dei Re Magi, il 6 gennaio. La sera del 5 gennaio, i re Magi arrivano al porto della città con una nave, in uno splendore di barba e velluto. Vengono sparati i cannoni, si accendono i fuochi d'artificio e, mentre il sindaco consegna loro le chiavi della città, inizia ufficialmente la magia dei Magi. La magia del Natale qui è perfetta.